भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला बीते शुक्रवार (23 जनवरी) को खेला गया. मुकाबले में टीम इंडिया ने रिकॉर्ड रन चेज करते हुए 7 विकेट से जीत अपने खाते में डाली. मुकाबले में मिली हार के बाद मानिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर का दिल टूट गया.

मैच के बाद मिचेल सेंटनर ने साफ कर दिया कि भारत के खिलाफ मुकाबला जीतने के लिए 300 रनों के टोटल की जरूरत है. जाहिर तौर पर सेंटनर हार के बाद काफी उदास दिखाई दिए. इसके अलावा कीवी कप्तान ने कहा कि 200 या 210 रनों का टोटल पर्याप्त नहीं है.

भारत के खिलाफ 300 रन की दरकार

पोस्ट मैच प्रजेंटेशन में सेंटनर से पूछा गया कि भारत के खिलाफ कितना टोटल पर्याप्त है? सेंटनर ने हंसते हुए कहा, "मुझे लगता है 300 रन."

सेंटनर ने आगे कहा, "जब आप ऐसी टीम के खिलाफ आते हैं, जो अच्छे विकेट पर गहराई में बैटिंग करती है, भारत ने इसी तरह की शुरुआत की- पहली गेंद से ही इरादे के साथ. मुझे लगता है कि उनके पास हर बल्लेबाज के लिए एक लाइसेंस होता है."

200 या 210 पर्याप्त नहीं

आगे बात करते हुए सेंटनर ने कहा, "हमारे लिए यह हर संभव प्रयास करने के बारे में है. लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी जानते हैं कि हमें शायद और ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि 200 या 210 अब पर्याप्त नहीं हैं."

टीम इंडिया का रिकॉर्ड रन चेज

बता दें कि मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 208 रन बनाए. जवाब में टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में 209 रन बनाकर जीत हासिल कर ली. यह टी20 में भारत का सबसे बड़ा रन चेज रहा, जब 2 विकेट 10 रन से कम के स्कोर पर गिर गए हों.

टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे

गौरतलब है कि शुरुआती दो मैचों में जीत हासिल कर टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है. अब तीसरा मैच जीतने के साथ मेन इन ब्लू सीरीज पर अपना नाम लिखवा लेगी.