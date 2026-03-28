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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMS Dhoni Injury: CSK के लिए बुरी खबर, IPL 2026 से 2 हफ्ते के लिए बाहर हुए एमएस धोनी; टीम ने जारी किया आधिकारिक बयान

MS Dhoni Injury: CSK के लिए बुरी खबर, IPL 2026 से 2 हफ्ते के लिए बाहर हुए एमएस धोनी; टीम ने जारी किया आधिकारिक बयान

MS Dhoni Injury: एमएस धोनी चोट के कारण आईपीएल 2026 के शुरूआती मैच नहीं खेल पाएंगे. उनकी चोट को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक बयान जारी किया है. CSK का पहला मैच 30 मार्च को RR के साथ है.

By : शिवम | Updated at : 28 Mar 2026 11:09 AM (IST)
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एमएस धोनी IPL 2026 के शुरूआती मैचों से बाहर हो गए हैं, वह कम से कम 2 हफ्ते तक नहीं खेलेंगे. चेन्नई सुपर किंग्स ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी. बयान में बताया गया कि धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव (Calf Strain) के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. CSK का पहला मैच सोमवार, 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ है.

चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "एमएस धोनी फिलहाल पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव (Calf Strain) के लिए रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. इस वजह से उनके IPL 2026 के शुरुआती दो हफ्ते न खेल पाने की संभावना है."

IPL 2026 के किस मैच में खेल सकते हैं धोनी?

चेन्नई सुपर किंग्स के बयान के अनुसार एमएस धोनी 2 हफ्ते तक आईपीएल से बाहर रह सकते हैं. इन दो हफ्तों में CSK के 4 मैच होंगे. पहला मैच 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के साथ है. गुवाहाटी में होने वाले इस मैच के बाद टीम अपने घर पर पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 अप्रैल को खेलेगी. इसके बाद 5 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ और 11 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच होगा. ये 4 मैच अगले 2 हफ्तों में होने हैं.

इन 4 मैचों के बाद चेन्नई का अगला मैच 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है. अगर धोनी की इंजरी उम्मीद के मुताबिक समय पर ठीक नहीं होती है तो वह इस मैच से भी बाहर हो सकते हैं. वह 18 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच से वापसी कर सकते हैं. वैसे ये धोनी का बतौर प्लेयर आखिरी आईपीएल संस्करण माना जा रहा है. 44 वर्षीय धोनी अपनी कप्तानी में सीएसके को 5 खिताब जिता चुके हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट से 6 साल पहले (2020) रिटायर हो चुके हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स का शेड्यूल

  • 30 मार्च: बनाम राजस्थान रॉयल्स (गुवाहाटी)- 7:30 बजे
  • 3 अप्रैल: बनाम पंजाब किंग्स (चेन्नई)- 7:30 बजे
  • 5 अप्रैल: बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (बेंगलुरु)- 7:30 बजे
  • 11 अप्रैल: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (चेन्नई)- 7:30 बजे
  • 14 अप्रैल: बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स (चेन्नई)- 7:30 बजे
  • 18 अप्रैल: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (हैदराबाद)- 7:30 बजे
  • 23 अप्रैल: बनाम मुंबई इंडियंस (मुंबई)- 7:30 बजे
  • 26 अप्रैल: बनाम गुजरात टाइटंस (अहमदाबाद)- 3:30 बजे
  • 2 मई: बनाम मुंबई इंडियंस (चेन्नई)- 7:30 बजे
  • 5 मई: बनाम दिल्ली कैपिटल्स (दिल्ली)- 7:30 बजे
  • 10 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (चेन्नई)- 3:30 बजे
  • 15 मई: बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (लखनऊ)- 7:30 बजे
  • 18 मई: बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (चेन्नई)- 7:30 PM
  • 21 मई: बनाम गुजरात टाइटंस (चेन्नई)- 7:30 PM

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 28 Mar 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
CSK MS Dhoni Injury CHENNAI SUPER KINGS DHONI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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