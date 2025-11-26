हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most catches In The Ashes: एशेज में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ी कौन, स्टीव स्मिथ फिर नंबर-1, देखिए पूरी लिस्ट

एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में स्टीव स्मिथ टॉप पर हैं. 61 कैच के साथ उन्होंने इंग्लैंड के इयान बोथम और ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Nov 2025 07:12 AM (IST)
Most Catches In The Ashes: एशेज सीरीज की राइवलरी में बल्लेबाजी, गेंदबाजी के साथ-साथ फुर्तिली फिल्डिंग भी दर्शकों को बेहद आकर्षित करती है.  दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज में फील्डिंग हमेशा मैच का रुख बदलने वाली भूमिका निभाती आई है. अब एशेज इतिहास में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्टीव स्मिथ टॉप पर हैं. आइए देखें इस लिस्ट में कौन-कौन से खिलाड़ी हैं.

स्टीव स्मिथ - ऑस्ट्रेलिया

2010 से 2025 के बीच खेले गए 38 एशेज मैचों में स्मिथ ने 61 शानदार कैच लपके हैं. कुल 71 इनिंग्स में उनका कैचिंग औसत 0.859 है, जो बताता है कि वे सिर्फ रन बनाने में ही नही, बल्कि स्लिप कॉर्डन के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी भी हैं. अक्सर स्मिथ के कैच ही बड़े विकेट में बदलते हैं, और यही वजह है कि विपक्ष उनके क्षेत्र में गेंद जाने से भी डरता है.

इयान बोथम- इंग्लैंड 

दूसरे नंबर पर इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर इयान बोथम हैं. 1977 से 1989 के बीच खेले 32 मैचों में बोथम ने 54 कैच पकड़े. उनका कैचिंग औसत 0.87 रहा, जो स्मिथ से भी बेहतर है. बोथम की यह फील्डिंग क्षमता दिखाती है कि वे सिर्फ गेंद और बल्ले से ही नही, बल्कि फील्डिंग में भी खेल पलटने वाले खिलाड़ी थे.

एलन बॉर्डर- ऑस्ट्रेलिया 

तीसरे पायदान पर हैं एलन बॉर्डर, जिन्होंने 42 मैचों में 51 कैच पकड़े. उनका कैचिंग औसत 0.645 रहा. बॉर्डर जितने शांत रहते थे, उतने ही सतर्क भी. उनका स्लिप में खड़ा होना विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा खतरा रहता था.

ग्रेग चैपल - ऑस्ट्रेलिया 

ग्रेग चैपल न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज थे, बल्कि फील्डिंग में भी उन्होंने एशेज इतिहास में अपनी छाप छोड़ी. 1970 से 1983 तक खेले गए एशेज मुकाबलों में चैपल ने 30 मैचों की 58 पारियों में कुल 48 कैच पकड़े. उनका कैच प्रति पारी औसत 0.827 रहा, जो बताता है कि वे स्लिप कॉर्डन में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती थे.

मार्क टेलर - ऑस्ट्रेलिया 

मार्क टेलर ने 1989 से 1999 तक एशेज में अपनी शानदार फील्डिंग से सबको प्रभावित किया. इस दौरान उन्होंने 33 मैचों में 65 पारियों में 46 कैच पकड़े. उनका प्रति पारी कैच औसत 0.707 रहा, जो उनकी लगातार प्रदर्शन क्षमता को दर्शाता है. स्लिप पोजिशन पर उनकी पकड़ और गेंद की दिशा पढ़ने की क्षमता शानदार थी.

Published at : 26 Nov 2025 07:12 AM (IST)
Steven Smith Allan Border The Ashes Most Catches
