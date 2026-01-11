स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों जबरदस्त ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो की कहानी दिन प्रतिदिन मजेदार होती जा रही है. कुछ दिनों पहले शो में छह साल का लीप दिखाया गया था.लीप के बाद मिहिर और तुलसी को अलग-अलग दिखाया था.

अब मेकर्स ने एक बार फिर से स्टोरी को घुमाया और मिहिर-तुलसी को आमने-सामने लाकर खड़ा कर दिया. शो में अभी तक देखने को मिला कि विरानी परिवार का बिजनेस ठप्प होने के कागार पर है. इतना ही नहीं उनका घर शांति निकेतन भी बिकने वाला है.

शो में दिखाया जा रहा है शादी का ट्रैक

वहीं, तुलसी के बच्चों की हालत ठीक नहीं है. हाल ही में ऋतिक ने सुसाइड करने की कोशिश की. ऐसे में तुलसी को अपने घर को बचाने और बच्चों को एक बार फिर से संभालने के लिए शांति निकेतन वापस आना पड़ा.शो में इन दिनों शादी का ट्रैक देखने को मिल रहा है.

बापजी के घर में शादी है, जिसमें तुलसी और मिहिर पति-पत्नी बनकर पहुंचे हैं.परिवार के साथ-साथ नॉयना भी वहां पहुंच चुकी है. तुलसी और मिहिर को एक साथ देख नॉयना की हालत खराब है. वहीं,जब मिहिर और तुलसी एक साथ कार में जा रहे होते हैं तो दोनों बात करते हैं.

ऐसे में तुलसी को मिहिर चिढ़ाते हुए कहता है कि वो बिजनेसवूमेन तो बन चुकी है लेकिन नॉयना की बात ही अलग है वो बहुत प्रोफेशनल है. ऐसे में तुलसी कहती है कि कार में बैठना उसकी मजबूरी है, बातें करना उसकी मजबूरी नहीं है.उसके बाद सब लोग सूरत पहुंच जाते हैं.

नॉयना की होगी जमकर बेइज्जती

जहां, पहुंचते ही नॉयना को बड़ा झटका लगता है. क्योंकि,वहां तुलसी और मिहिर के रहने की व्यवस्था एक साथ की गई है और उसी अलग, जिसकी वजह से वो बौखला जाती है. इसी बीच एंट्री करते ही नॉयना को बेइज्जती सहन करना पड़ता है. क्योंकि, उसने तुलसी के आगे सिर नहीं झुकाया होता है,जिस पर बापजी नाराज हो जाते हैं और माफी मांगने के लिए कहते हैं.

उसके बाद तुलसी से नॉयना कहती है कि तुम मुझसे मिली नहीं. तुलसी कहती है कि तुमसे भी मिलना था, यहां आकर मुझे तो पता ही नहीं था.साथ ही तुलसी ये भी कहती है कि वो दोस्त और दुश्मन दोनों अपने बराबर के लोगों को बनाती है.उसके बाद सभी लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं, ऐसे में बापजी कहते हैं कि मेरे दोस्त ने कहा था कोई कुछ भी मांगे बेशक मत देना. लेकिन, तुलसी कुछ भी मांगे तो उसे मना मत करना. इस बीच तुलसी से नॉयना कहती है कि अब तो हमारी परेशानी सॉल्व हो गई, लेकिन कर्ज उतारने के लिए भी उनसे वक्त मांग लो.

