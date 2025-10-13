भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज बेहतरीन फॉर्म में हैं, सीरीज दर सीरीज बल्लेबाजों पर हावी हो रहे हैं. सिराज अब 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज (Most Wickets in Test 2025) बन गए हैं. उन्होंने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हासिल किया. सबसे ज्यादा विकेट झटकने के मामले में उन्होंने नाथन लायन को भी पीछे छोड़ दिया है.

2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट

साल 2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद सिराज हैं. उन्होंने अब तक कुल 37 विकेट लिए हैं. दूसरे नंबर पर जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी हैं, जो अब तक इस साल 36 विकेट ले चुके हैं. 29 विकेट ले चुके मिचेल स्टार्क अभी तीसरे और 24 विकेट लेने वाले जोमेल वारिकन चौथे स्थान पर हैं. पांचवें स्थान पर नाथन लायन हैं, जो इस साल 24 विकेट ले चुके हैं. 2025 में दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने इस साल अब तक 23 विकेट लिए हैं.

मोहम्मद सिराज - 37 विकेट (भारत)

ब्लेसिंग मुजरबानी - 36 विकेट (जिम्बाब्वे)

मिचेल स्टार्क - 29 विकेट (ऑस्ट्रेलिया)

जोमेल वारिकन - 24 विकेट (वेस्टइंडीज)

नाथन लायन - 24 विकेट (ऑस्ट्रेलिया)

जसप्रीत बुमराह - 23 विकेट (भारत)

2025 में मोहम्मद सिराज के आंकड़े

मोहम्मद सिराज इंग्लैंड टूर पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे. उन्होंने पूरी सीरीज में 23 विकेट लिए थे. उस सीरीज में सिराज ने 185.3 ओवर गेंदबाजी की थी. उससे पहले बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी यानी सिडनी टेस्ट इस साल भी खेला गया था. उस मुकाबले में सिराज ने 4 विकेट लिए थे. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 10 विकेट चटकाए हैं. इस साल कुल 15 पारियों में उन्होंने 37 विकेट चटकाए हैं.

भारतीयों की बात करें तो 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज के बाद जसप्रीत बुमराह (23 विकेट) और उनके बाद प्रसिद्ध कृष्णा (20 विकेट) का नंबर आता है. इस साल सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर रवींद्र जडेजा हैं, जिन्होंने अब तक 15 विकेट लिए हैं.

