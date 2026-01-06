MI की टीम सबसे नीचे, सनराइजर्स और CSK की टीम का दबदबा; 10 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल का हाल

SA20 लीग का आगाज 26 दिसंबर से हुआ था, जिसमें अभी तक कुल 10 मैच पूरे हो चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका की इस लीग में जोबर्ग सुपर किंग्स और पार्ल रॉयल्स का दबदबा रहा है, जो अब तक टूर्नामेंट में सिर्फ एक-एक मैच हारी हैं. हालांकि इनमें से कोई भी टीम पॉइंट्स टेबल (SA20 Points Table) के टॉप पर नहीं है. सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने भी दमदार प्रदर्शन करके दिखाया है. यहां देखिए 10 मैचों के बाद SA20 लीग में पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है.

10 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल

SA20 2025-26 लीग में कुल 6 टीम खेल रही हैं, इन सभी का मालिकाना हक IPL फ्रैंचाइजी के पास है. अभी पॉइंट्स टेबल में SRH की टीम सनराइजर्स ईस्टर्न केप सबसे ऊपर है. उसके 5 मैचों में तीन जीत के बाद कुल 17 अंक हैं. वहीं सुपर किंग्स और रॉयल्स क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. CSK फ्रैंचाइजी की टीम जोबर्ग सुपर किंग्स अभी तक एकमात्र टीम है, जिसे मौजूदा सीजन में एक भी हार नहीं मिली है.

अंक तालिका में सबसे नीचे MI

मुंबई इंडियंस फ्रैंचाइजी की टीम MI केपटाउन अभी तक 5 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई है, जो अभी अंक तालिका में छठे यानी सबसे निचले पायदान पर है. डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स अभी तक एक-एक जीत दर्ज कर सकी हैं, जो अभी क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर हैं.

SA20 लीग की पॉइंट्स टेबल

सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SRH) - 17 अंक जोबर्ग सुपर किंग्स (CSK) - 15 अंक पार्ल रॉयल्स (RR) - 13 अंक डरबन सुपर जायंट्स (LSG) - 8 अंक प्रिटोरिया कैपिटल्स (DC) - 7 अंक MI केपटाउन (MI) - 2 अंक

SA20 2025-26 सीजन का समापन 25 जनवरी को होगा. एमआई केपटाउन पिछले सीजन की चैंपियन टीम है, लेकिन मौजूदा सीजन से सबसे पहले बाहर होने की कगार पर आ पहुंची है. वहीं सनराइजर्स ईस्टर्न केप दो बार की चैंपियन रह चुकी है.

