सूर्यकुमार यादव को लेकर इस एक्ट्रेस का चौंकाने वाला बयान, सोशल मीडिया पर फिर छिड़ी बहस

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की जानी-पहचानी एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बातचीत के लिए मशहूर खुशी ने इस बार भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को तेज कर दिया है.

सूर्या को लेकर खुशी मुखर्जी का बड़ा दावा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुशी मुखर्जी ने कहा कि कई क्रिकेटर्स उनसे संपर्क में रहने की कोशिश करते थे. उन्होंने खुलासा किया कि सूर्यकुमार यादव भी उन्हें पहले काफी मैसेज किया करते थे. हालांकि खुशी ने साफ शब्दों में कहा कि अब उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती और वह किसी तरह के लिंक-अप या अफवाहों का हिस्सा बनना नहीं चाहतीं.

खुशी ने कहा, “मैं किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती और न ही मुझे अपने नाम के साथ किसी तरह का लिंक-अप पसंद है. इसलिए असल में ऐसा कुछ है ही नहीं.” उनके इस बयान के बाद फैंस के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं.

कौन हैं खुशी मुखर्जी?

खुशी मुखर्जी का जन्म 24 नवंबर 1996 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन सिनेमा से की थी. साल 2013 में तमिल फिल्म अंजल थुराई से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद वह तेलुगु फिल्मों डोंगा प्रेमा और हार्ट अटैक जैसी फिल्मों में शिरकत की. हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने श्रृंगार जैसी फिल्म में काम किया.

हालांकि खुशी को असली पहचान छोटे पर्दे और रियलिटी शोज से मिली. एमटीवी के पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला 10 और लव स्कूल 3 में हिस्सा लेने के बाद वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गईं. इसके अलावा वह टीवी सीरियल बालवीर रिटर्न्स में ज्वाला परी और पौराणिक शो कहत हनुमान जय श्री राम में भी काम कर चुकी हैं.

विवादों से पुराना नाता

खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बयानों, फैशन सेंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. बोल्ड वेब सीरीज में काम करने के कारण भी वह कई बार ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं. इसके बावजूद वह खुलकर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटतीं. सूर्यकुमार यादव को लेकर दिए गए इस बयान के बाद एक बार फिर खुशी मुखर्जी सुर्खियों में हैं.