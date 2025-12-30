हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसूर्यकुमार यादव को लेकर इस एक्ट्रेस का चौंकाने वाला बयान, सोशल मीडिया पर फिर छिड़ी बहस

सूर्यकुमार यादव को लेकर इस एक्ट्रेस का चौंकाने वाला बयान, सोशल मीडिया पर फिर छिड़ी बहस

इस बॉलीवुड और टीवी एक्ट्रेस के एक बयान ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. खुशी ने दावा किया है कि कई क्रिकेटर्स उनसे संपर्क में थे और सूर्यकुमार यादव उन्हें लगातार मैसेज किया करते थे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Dec 2025 12:09 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री की जानी-पहचानी एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. अपने बोल्ड अंदाज और बेबाक बातचीत के लिए मशहूर खुशी ने इस बार भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर ऐसा दावा किया है, जिसने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को तेज कर दिया है.

सूर्या को लेकर खुशी मुखर्जी का बड़ा दावा

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान खुशी मुखर्जी ने कहा कि कई क्रिकेटर्स उनसे संपर्क में रहने की कोशिश करते थे. उन्होंने खुलासा किया कि सूर्यकुमार यादव भी उन्हें पहले काफी मैसेज किया करते थे. हालांकि खुशी ने साफ शब्दों में कहा कि अब उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती और वह किसी तरह के लिंक-अप या अफवाहों का हिस्सा बनना नहीं चाहतीं. 

खुशी ने कहा, “मैं किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहती और न ही मुझे अपने नाम के साथ किसी तरह का लिंक-अप पसंद है. इसलिए असल में ऐसा कुछ है ही नहीं.” उनके इस बयान के बाद फैंस के बीच तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ लोग इसे महज पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं. 

कौन हैं खुशी मुखर्जी?

खुशी मुखर्जी का जन्म 24 नवंबर 1996 को कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ इंडियन सिनेमा से की थी. साल 2013 में तमिल फिल्म अंजल थुराई से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद वह तेलुगु फिल्मों डोंगा प्रेमा और हार्ट अटैक जैसी फिल्मों में शिरकत की. हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने श्रृंगार जैसी फिल्म में काम किया.

हालांकि खुशी को असली पहचान छोटे पर्दे और रियलिटी शोज से मिली. एमटीवी के पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला 10 और लव स्कूल 3 में हिस्सा लेने के बाद वह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गईं. इसके अलावा वह टीवी सीरियल बालवीर रिटर्न्स में ज्वाला परी और पौराणिक शो कहत हनुमान जय श्री राम में भी काम कर चुकी हैं.

विवादों से पुराना नाता

खुशी मुखर्जी अक्सर अपने बयानों, फैशन सेंस और सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से चर्चा में रहती हैं. बोल्ड वेब सीरीज में काम करने के कारण भी वह कई बार ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं. इसके बावजूद वह खुलकर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटतीं. सूर्यकुमार यादव को लेकर दिए गए इस बयान के बाद एक बार फिर खुशी मुखर्जी सुर्खियों में हैं. 

Published at : 30 Dec 2025 12:09 PM (IST)
Tags :
Actress SURYAKUMAR YADAV Khushi Mukherjee
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement

वीडियोज

Uttarakhand News: Almora में खाई में गिरी बस के उड़े परखच्चे, लोगों में मचा हड़कंप | Road Accident
मिशन 2047 के मोदी के तमाम बड़े फैसलें जाने विस्तार से | PM Modi | vision 2047
West Bengal News: BJP नेताओं के साथ Shah की आज होेगी बैठक, विधानसभा चुनाव पर करेंगे चर्चा
Angel Chakma Case: मानवाधिकार आयोग ने भेजा उत्तराखंड सरकार को नोटिस | Breaking | ABP News
Gold Silver Rally 2025: क्या 2026 में भी Precious Metals बनेंगे Investor के Real Winners? |PaisaLive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
विश्व
Khaleda Zia Net Worth: बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया कितनी संपत्ति छोड़ गईं, जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
टेलीविजन
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब? हुआ बड़ा खुलासा
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब?
हेल्थ
Toilet Paper Health Risks: पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
यूटिलिटी
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
जनरल नॉलेज
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget