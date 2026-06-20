जो रूट ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 14 हजार रन; अब सचिन तेंदुलकर से इतने रन पीछे

इंग्लैंड के महान बल्लेबाज जो रुट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में अपने 14,000 टेस्ट रन पूरे किए. वह सचिन तेंदुलकर के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. इस टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 46 रन बनाए थे, वह अर्धशतक से चूक गए थे लेकिन दूसरी पारी में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया है.

14 हजार रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज

जो रुट दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 14,000 रन का आंकड़ा छुआ है. उनके आलावा सिर्फ सचिन तेंदुलकर ने ऐसा किया है, जो अभी टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में रुट दूसरे नंबर पर हैं. तीसरे नंबर पर रिकी पोंटिंग हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 287 पारियों में कुल 13378 रन बनाए हैं.

सचिन से कितने रन पीछे

खबर लिखे जाने तक जो रुट ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, वह 54 के स्कोर पर नाबाद हैं. उनके टेस्ट में कुल 14049 रन हो गए हैं. ये रुट का 165वां टेस्ट ओर 302वीं पारी है. वह इस फॉर्मेट में 41 शतक लगा चुके हैं. उनका टेस्ट में सर्वाधिक स्कोर 262 का है.

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सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 200 टेस्ट खेले, जिनकी 329 पारियों में उन्होंने 15921 रन बनाए. सचिन ने टेस्ट में 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाए. वह अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 50 या इससे ज्यादा शतक लगाए हैं.

खबर लिखे जाने तक टेस्ट रनों के मामले में जो रुट अभी सचिन तेंदुलकर 1872 रन पीछे हैं. 35 वर्षीय रुट अभी 2-3 साल आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं, पूरी संभावना है कि वह सचिन के इस रिकॉर्ड को तोड़ देंगे.

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