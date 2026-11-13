0 पर गिरे 3 विकेट, रोहित-विराट-अय्यर ने कटवाई नाक, टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ODI की वर्ल्ड नंबर-1 टीम इंडिया के साथ गजब ही हो गया. न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में भारत के तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज 'जीरो' पर आउट हो गए. पहले ही ओवर में पांचवें नंबर का बल्लेबाज बैटिंग करने आ जाए, तो समझ ही लीजिए कि गेंदबाज ने किस कदर कहर बरपाया होगा. यह इतिहास में पहली बार है जब भारतीय टीम ने किसी वनडे मैच में स्कोरबोर्ड पर बिना कोई रन लगाए पहले तीनों विकेट गंवा दिए हों.

यह वनडे क्रिकेट के इतिहास में कुल पांचवीं बार है जब किसी टीम ने 0 रन पर पहले तीनों विकेट खो दिए हों. 1983 में पहली बार पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ था. पाकिस्तान दुनिया की अकेली ऐसी टीम भी है, जिसने दो मौकों पर 0 के स्कोर पर अपने पहले तीनों विकेट गंवाए हैं. उसके अलावा बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा हो चुका है.

0 रन पर 3 विकेट, शर्मनाक रिकॉर्ड

पहला ओवर मैट हेनरी करने आए, जिन्होंने पहली गेंद पर रोहित शर्मा, दूसरी बॉल पर विराट कोहली और तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया. तीनों बल्लेबाज अलग-अलग तरीके से आउट हुए. रोहित शर्मा अतिरिक्त बाउंस का शिकार बने और स्लिप में खड़े फिन एलन को कैच थमा बैठे.

ओवर की पांचवीं गेंद पर मैट हेनरी ने विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर दिया. गेंद टप्पा खाने के बाद नीची रही और उसने कांटा भी बदला, जिससे विराट चकमा खा गए. उससे अगली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर LBW आउट हो गए.

0 पर पहले तीन विकेट गंवाने वाली टीम

पाकिस्तान (बनाम न्यूजीलैंड) - 1983

पाकिस्तान (बनाम द अफ्रीका) - 1997

बांग्लादेश (बनाम श्रीलंका) - 2003

ऑस्ट्रेलिया (बनाम बांग्लादेश) - 2026

भारत (बनाम न्यूजीलैंड) - 2026

रोहित शर्मा ने की युवराज सिंह की बराबरी

रोहित शर्मा इस मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार बने, जो पारी की सबसे पहली गेंद पर आउट हो गए. यह 18वां मौका रहा जब रोहित वनडे क्रिकेट में 'जीरो' पर आउट हो गए. ODI में सबसे ज्यादा बार '0' पर आउट होने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रोहित ने युवराज सिंह की बराबरी कर ली है. युवराज भी अपने वनडे करियर में 18 बार बिना खाता खोले आउट हो गए थे।

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