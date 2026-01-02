बुमराह का ये शौक जानकर चौंक जाएंगे, क्रिकेट नहीं इस चीज से है सबसे ज्यादा प्यार

क्रिकेट की दुनिया में जसप्रीत बुमराह को उनकी घातक यॉर्कर, सटीक लाइन-लेंथ और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है. हालांकि मैदान के बाहर बुमराह का एक ऐसा शौक भी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. हाल ही में भारतीय ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने खुलासा किया कि बुमराह सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि परफ्यूम की दुनिया के भी एक्सपर्ट हैं.

जसप्रीत बुमराह का शौक

यह दिलचस्प खुलासा अक्षर पटेल ने ‘2 स्लॉगर्स’ यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान किया. अक्षर ने हंसते हुए बताया कि बुमराह परफ्यूम को सिर्फ खुशबू के आधार पर नहीं चुनते, बल्कि उसमें मौजूद ऑयल प्रतिशत और परफ्यूम के कंपोजिशन तक पर ध्यान देते हैं. अक्षर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बाकी खिलाड़ी तो बस हाथ पर परफ्यूम लगाकर सूंघते हैं और अगर खुशबू तेज लगी तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बुमराह इस मामले में काफी “डीप” चले गए हैं.

परफ्यूम कलेक्शन और ड्रेसिंग रूम की कहानी

शो के दौरान एक मजेदार मीम भी शेयर किया गया, जिसमें अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह को बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक शर्त जीतने के बाद बुमराह से परफ्यूम हासिल किया. इस पर अक्षर ने पूरी कहानी सुनाते हुए बताया कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली टेस्ट के दौरान बुमराह ने मोहम्मद सिराज से वादा किया था कि वह उन्हें एक खास परफ्यूम देंगे.

अक्षर के मुताबिक, उसी दौरान वेस्टइंडीज टीम के एक खिलाड़ी ने बुमराह के परफ्यूम की तारीफ की और सिराज ने मजाक-मजाक में वही परफ्यूम उसे दिला दिया. इसके बाद बातचीत के “फ्लो” में अक्षर भी शामिल हो गए और बुमराह ने फिर उन्हें भी वो परफ्यूम देने का वादा कर लिया.

रिटायरमेंट के बाद बिजनेस?

जब शो के होस्ट ने पूछा कि क्या यह बुमराह का रिटायरमेंट के बाद का बिजनेस प्लान है, तो अक्षर हंस पड़े. उन्होंने मजाक में कहा कि भविष्य में बुमराह अगर परफ्यूम ब्रांड शुरू करें, तो उन्हें भी पार्टनर बना लेंगें. यह किस्सा दिखाता है कि जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के साथ-साथ अपने शौक को लेकर भी उतने ही परफेक्शनिस्ट हैं.