हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवर्ल्ड कप जीत के बाद इरफान पठान का खास अंदाज, फैंस के साथ ‘अफगान जलेबी’ पर किया डांस

वर्ल्ड कप जीत के बाद इरफान पठान का खास अंदाज, फैंस के साथ 'अफगान जलेबी' पर किया डांस

T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का जश्न भी चर्चा में आ गया. उन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फैंस के साथ डांस करते हुए एक वीडियो शेयर किया है

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 09 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने टी20 वर्ल्डकप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब अपने नाम कर लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 96 रनों से जीत दर्ज की. इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला.

फैंस के साथ झूमते नजर आए इरफान पठान

भारत की जीत के बाद पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी जश्न में शामिल होते नजर आए. मैच खत्म होने के बाद वह स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ डांस करते दिखे. खास बात यह रही कि उन्होंने अपने लोकप्रिय अंदाज में “अफगान जलेबी” गाने पर डांस किया, जो पहले भी कई मौकों पर उनके जश्न का हिस्सा रहा है.

इरफान पठान ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया. वीडियो के साथ उन्होंने लिखा कि यह डांस भारतीय क्रिकेट की धड़कन यानी फैंस के लिए है और सभी को इस बड़ी जीत की बधाई दी. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और फैंस ने भी इसे खूब पसंद किया है.

टूर्नामेंट में पहले भी हुआ था वायरल

यह पहली बार नहीं है जब इरफान पठान का जश्न सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हो. इससे पहले टूर्नामेंट के दौरान भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद भी उनका एक डांस वीडियो काफी चर्चा में रहा था. उस समय उन्होंने मजाकिया अंदाज में सोशल मीडिया पर पड़ोसी देश के फैंस को छेड़ते हुए पोस्ट किया था, जो काफी वायरल हुआ था.

2007 की टीम का हिस्सा रह चुके हैं पठान

इरफान पठान भारतीय क्रिकेट के उन खिलाड़ियों में शामिल रहे हैं जिन्होंने आईसीसी टी20 वर्ल्डकप 2007 में टीम इंडिया को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी. उस फाइनल मुकाबले में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए “प्लेयर ऑफ द मैच” का खिताब भी जीता था.

भारत ने रचा इतिहास

इस बार भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा. फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 255 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया और फिर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 159 रन पर समेट दिया. इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप तीन बार जीतने वाली पहली टीम बन गई है और साथ ही उसने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव भी किया है. भारत की इस ऐतिहासिक जीत के बाद खिलाड़ियों से लेकर फैंस तक हर कोई जश्न में डूबा नजर आ रहा है. 

Published at : 09 Mar 2026 02:55 PM (IST)
T20 World Cup Final Irfan Pathan IND VS NZ T20 World Cup 2026
