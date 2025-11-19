हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल

जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में रच सकते हैं इतिहास, श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ दिग्गज गेंदबाजों की लिस्ट में होंगे शामिल

India Vs South Africa: जसप्रीत बुमराह दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेकर इतिहास रच सकते हैं. बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में पूर्व गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 19 Nov 2025 10:54 AM (IST)
India Vs South Africa Test Series 2025: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले में सभी की नजर खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर रहेंगी.  अगर बुमराह दूसरे टेस्ट में 5 विकेट लेने में सफल हुए तो वे भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे. फिलहाल बुमराह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में 11वें नंबर पर हैं.

जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं बुमराह

कोलकाता टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन किया था और अगर यही गेंदबाजी का लय दूसरे टेस्ट में भी नजर आया, तो बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने के मामले में पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ देंगे. श्रीनाथ ने भारत के लिए 1991 से 2002 के बीच कुल 67 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसके 121 पारियों में 30.49 की औसत से 236 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे. 

वहीं बुमराह ने भारत के लिए 2018 से अब तक 51 टेस्ट मैचों की 97 पारियों में 19.54 की औसत से 232 विकेट चटका चुके हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अगले मैच में अगर बुमराह 5 विकेट झटकने में कामयाब होते हैं तो वे श्रीनाथ को पीछे छोड़ देंगे.

जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर

टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए अब तक कुल 51 मैच खेले हैं. जिसके 97 पारियों में 19.54 की औसत से 232 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 16 बार 5 विकेट, जबकि 7 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा है. वहीं उनका बेस्ट बोलिंग प्रदर्शन एक पारी में 27 रन देकर 6 विकेट झटकने का है.

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज

1. अनिल कुंबले - 619 

2. रविचंद्रन अश्विन - 537 

3. कपिल देव - 434 

4. हरभजन सिंह - 417 

5. रवींद्र जडेजा - 342

6. इशांत शर्मा - 311

7. जहीर खान - 311

8. बिशन सिंह बेदी - 266

9. भगवत चंद्रशेखर - 242

10. जवागल श्रीनाथ - 236

11. जसप्रीत बुमराह - 232

Published at : 19 Nov 2025 10:54 AM (IST)
