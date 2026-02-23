ओमान-नामीबिया-कनाडा भी भारत से आगे, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सबसे बुरा हाल

T20 World Cup 2026, Indian Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने ग्रुप चरण के सभी चार मैचों में जीत हासिल करते हुए सुपर-8 में जगह बनाई. लेकिन टीम सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच 76 रन से हार गई. बाकी मैचों की तरह इस मैच में भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप नजर आई. अफ्रीका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने खाता खोला, तो ईशान किशन जोरी पर आउट हो गए.

इस विश्व कप में मेन इन ब्लू की ओपनिंग जोड़ी सबसे ज्यादा फिसड्डी दिखाई दी. ओपनिंग पर भारतीय टीम का औसत ओमान, नामीबिया और कनाडा जैसी टीमों से भी खराब है. गौर करने वाली बात यह है कि ओमान, नामीबिया और कनाडा की टीमें बगैर किसी जीत के ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं, लेकिन फिर भी टीम की ओपनिंग जोड़ी का औसत भारत से अच्छा है.

भारत का औसत सबसे खराब

बता दें कि अब तक पांच मैच खेल चुकी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी का औसत सिर्फ 6.80 का है. भारत इकलौती ऐसी टीम है, जिसके सलामी बल्लेबाजों का औसत सिंगल डिटिल में है. वहीं सबसे अच्छा औसत न्यूजीलैंड का है. कीवी टीम का औसत 84 का है.

चार मैचों में भारत के ओपनर 'जीरो' पर हुए आउट

पांच मैच खेल चुकी टीम इंडिया के चार मैचों में कोई ना कोई एक सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटा है. ग्रुप चरण में तीन बार अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए. फिर सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन जीरो पर पवेलियन लौटे. पांच मैचों में भारत की ओपनिंग जोड़ी ने कुल मिलाकर सिर्फ 34 रन बनाए हैं.

टी20 वर्ल्ड कप में अब तक ओपनिंग जोड़ी का सबसे खराब औसत