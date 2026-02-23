हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ओमान-नामीबिया-कनाडा भी भारत से आगे, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सबसे बुरा हाल

ओमान-नामीबिया-कनाडा भी भारत से आगे, 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सबसे बुरा हाल

T20 World Cup 2026: मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का हाल ओमान, नामीबिया और कनाडा जैसी टीमों से भी खराब है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 23 Feb 2026 11:04 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026, Indian Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम ने ग्रुप चरण के सभी चार मैचों में जीत हासिल करते हुए सुपर-8 में जगह बनाई. लेकिन टीम सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच 76 रन से हार गई. बाकी मैचों की तरह इस मैच में भी सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप नजर आई. अफ्रीका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने खाता खोला, तो ईशान किशन जोरी पर आउट हो गए. 

इस विश्व कप में मेन इन ब्लू की ओपनिंग जोड़ी सबसे ज्यादा फिसड्डी दिखाई दी. ओपनिंग पर भारतीय टीम का औसत ओमान, नामीबिया और कनाडा जैसी टीमों से भी खराब है. गौर करने वाली बात यह है कि ओमान, नामीबिया और कनाडा की टीमें बगैर किसी जीत के ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई थीं, लेकिन फिर भी टीम की ओपनिंग जोड़ी का औसत भारत से अच्छा है. 

भारत का औसत सबसे खराब 

बता दें कि अब तक पांच मैच खेल चुकी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी का औसत सिर्फ 6.80 का है. भारत इकलौती ऐसी टीम है, जिसके सलामी बल्लेबाजों का औसत सिंगल डिटिल में है. वहीं सबसे अच्छा औसत न्यूजीलैंड का है. कीवी टीम का औसत 84 का है. 

चार मैचों में भारत के ओपनर 'जीरो' पर हुए आउट 

पांच मैच खेल चुकी टीम इंडिया के चार मैचों में कोई ना कोई एक सलामी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौटा है. ग्रुप चरण में तीन बार अभिषेक शर्मा डक पर आउट हुए. फिर सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ईशान किशन जीरो पर पवेलियन लौटे. पांच मैचों में भारत की ओपनिंग जोड़ी ने कुल मिलाकर सिर्फ 34 रन बनाए हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप में अब तक ओपनिंग जोड़ी का सबसे खराब औसत

  • न्यूजीलैंड- 84 का औसत
  • स्कॉटलैंड- 57.75 का औसत
  • ऑस्ट्रेलिया- 54.25 का औसत
  • जिम्बाब्वे- 53.33 का औसत
  • इटली- 45.66 का औसत
  • कनाडा- 38.75 का औसत
  • दक्षिण अफ्रीका- 37.20 का औसत
  • अमेरिका- 36.25 का औसत
  • अफगानिस्तान- 33.25 का औसत
  • नामीबिया- 32.25 का औसत
  • नेपाल- 30.25 का औसत
  • पाकिस्तान- 30.25 का औसत
  • वेस्ट इंडीज- 27.50 का औसत
  • श्रीलंका- 24 का औसत
  • नीदरलैंड्स- 22 का औसत
  • इंग्लैंड- 16.40 का औसत
  • यूएई- 15.50 का औसत
  • आयरलैंड- 14.33 का औसत
  • ओमान- 10 का औसत
  • भारत- 06.80 का औसत
Published at : 23 Feb 2026 11:04 PM (IST)
Tags :
Cricket World Cup INDIAN TEAM T20 World Cup 2026 Mens T20 World Cup
और पढ़ें
पर्सनल कार्नर

