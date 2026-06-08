रहाणे की टीम ने दर्ज की शानदार जीत, वैभव की घातक गेंदबाजी, पढ़िए मैच का अपडेट

टी20 मुंबई लीग 2026 के 10वें मुकाबले में आकाश टाइगर्स और नॉर्थ मुंबई पैंथर्स आमने-सामने थीं. इस मैच में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने 22 रन से शानदार जीत दर्ज की. नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की जीत में आयुष वर्तक की विस्फोटक बल्लेबाजी और वैभव माली की शानदार गेंदबाजी ने अहम भूमिका निभाई. आयुष वर्तक को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

टॉस जीतकर आकाश टाइगर्स ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ मुंबई पैंथर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए. 195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आकाश टाइगर्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 172 रन ही बना सकी और मुकाबला 22 रन से हार गई.

वैभव माली की घातक गेंदबाजी

नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की ओर से वैभव माली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट झटके. उनके अलावा प्रतीक मिश्रा और प्रवेश पॉल ने भी 2-2 विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया. आकाश टाइगर्स के लिए सरफराज खान ने अकेले दम पर मुकाबला जीताने की कोशिश की. उन्होंने महज 21 गेंदों में 62 रन की तूफानी पारी खेली. सरफराज ने अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 295.25 का रहा. हालांकि उनकी शानदार बल्लेबाजी के बावजूद टीम जीत हासिल नहीं कर सकी. आकाश टाइगर्स के लिए सक्षम पराशर ने भी 29 रन का योगदान दिया.

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आयुष वर्तक का बल्ला जमकर बोला

नॉर्थ मुंबई पैंथर्स की बल्लेबाजी में आयुष वर्तक सबसे बड़े स्टार साबित हुए. उन्होंने 5वें नंबर पर उतरकर 41 गेंदों में नाबाद 83 रन बनाए. अपनी पारी के दौरान आयुष ने 7 छक्के और 3 चौके जड़े. उनका स्ट्राइक रेट 202.44 का रहा. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 15 रन बनाए, जबकि अनीश चौहान ने 44 रन की उपयोगी पारी खेली.

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अभिज्ञान कुंडू ने भी तेज बल्लेबाजी करते हुए 13 गेंदों में 20 रन जोड़े. आकाश टाइगर्स की ओर से विनायक भोईर सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए.