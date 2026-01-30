हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 से पहले तिरुवनंतपुरम के इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची टीम इंडिया, कप्तान सूर्या भी आए नजर

Watch: न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें T20 से पहले तिरुवनंतपुरम के इस मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची टीम इंडिया, कप्तान सूर्या भी आए नजर

IND vs NZ 5th T20: भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 से पहले तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर पहुंचे, जिसका वीडियो सामने आया और वीडियो में सूर्यकुमार यादव भी दिखाई दिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 30 Jan 2026 04:48 PM (IST)
Preferred Sources

Indian Team, Sree Padmanabhaswamy Temple: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी (शनिवार) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर पहुंचे. मंदिर पहुंचने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव भी शामिल रहे. 

खिलाड़ियों के मंदिर पहुंचने का वीडियो सामने आया. वीडियो में देखा जा सकता है कि खिलाड़ियों ने दर्शन के लिए पारंपरिक पोशाक भी पहना. वीडियो में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, कप्तान सूर्यकुमार यादव, फिनिशर रिंकू सिंह, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव, स्पिनर रवि बिश्नोई, ऑलराउंडर अक्षर पटेल और फील्डिंग कोच टी दिलीप नजर आए. 

सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया ने गंवाया चौथा टी20 

बता दें कि मेन इन ब्लू ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर, रायपुर और गुवाहटी में खेले गए शुरुआती 3 टी20 में जीत हासिल कर सीरीज पर कब्जा जमाया था. इसके बाद विशाखापट्टनम में खेले गए चौथे मुकाबले में टीम इंडिया को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था. 

टीम इंडिया जीत के साथ खत्म करना चाहेगी सीरीज

चौथा मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम आखिरी टी20 जीतकर सीरीज को 4-1 से खत्म करना चाहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्या ब्रिगेड पांचवें मैच में कैसा प्रदर्शन करती है. यह भारत के लिए आगामी टी20 विश्व कप से पहले आखिरी टी20 सीरीज है. ऐसे में टीम इंडिया आखिरी मैच में जीत हासिल कर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप जरूर देना चाहेगी. 

वनडे सीरीज में मिली थी हार 

गौर करने वाली बात यह है कि टी20 से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. 50 ओवर की सीरीज में कीवी टीम ने 2-1 से जीत दर्ज की थी. हालांकि टीम इंडिया ने पहला मैच जीतने के साथ सीरीज की शुरुआत की थी. फिर न्यूजीलैंड ने बाकी के दो वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. 

Published at : 30 Jan 2026 04:46 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Nz 5th T20 INDIAN CRICKET TEAM SURYAKUMAR YADAV Sree Padmanabhaswamy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
Advertisement

वीडियोज

Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Shankaracharya Controversy : यूपी सरकार की तरफ से Avimukteshwaranand को लेकर आई चौंकाने वाली खबर
Rajasthan News: कोहरे के कहर से सड़क पर मचा हड़कंप, 3 की हो गई मौत | Road Accident | Fog | Bhilwara
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
ट्रंप की धमकी के बाद खौफ में ईरान, न्यूक्लियर प्लांट पर बढ़ाई सिक्योरिटी, एंट्री गेट को मिट्टी डालकर किया बंद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बीजेपी विधायक ने रोका रास्ता, दोनों के बीच हुई जमकर बहस
बॉलीवुड
'बिजनेस माइंडेड हैं अक्षय कुमार', फिल्म मेकर का दावा, बोले- 85 करोड़ की फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन एक्टर ने नहीं लौटाई फीस
'पहले बिजनेस माइंडेड बाद में एक्टर हैं अक्षय कुमार', जानें क्यों फिल्म मेकर ने कहा ऐसा
इंडिया
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ
आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका वित्त मंत्री, जानें सब
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
नौकरी
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन
सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में भर्ती; जल्द करें आवेदन
यूटिलिटी
बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?
बैंक खाते में कैसे जुड़ता है दूसरा नंबर, जानें क्या है प्रॉसेस?
ट्रेंडिंग
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
शादी में दुल्हन से पुशअप्स में हार गया दूल्हा, भड़का मर्द समाज बोला- इस पापी को...; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Embed widget