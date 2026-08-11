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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के सामने 3 सबसे बड़ी मुश्किल

श्रीलंका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के सामने 3 सबसे बड़ी मुश्किल

IND vs SL 2026 Test: भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त से होगी. सीरीज से पहले भारतीय टीम के सामने 3 बड़ी समस्याए हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 11 Aug 2026 11:11 PM (IST)
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श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी है. भारत ने श्रीलंका क्रिकेट XI के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास मैच भी खेला, जिसमें टीम ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बावजूद इस मुकाबले में कुछ ऐसी कमियां जरूर दिखाई दीं, जिन पर टीम मैनेजमेंट को टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ध्यान देना होगा.

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज 15 अगस्त से गॉल में शुरू होगी. टीम इंडिया को सीरीज में जीत का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उसके सामने तीन बड़ी चुनौतियां होंगी.

1. गेंदबाजी में सही कॉम्बिनेशन चुनना चुनौती

जसप्रीत बुमराह और वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे में भारत के पास पहली पसंद वाली पूरी गेंदबाजी यूनिट नहीं है. मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा टीम के गेंदबाजी आक्रमण को अनुभव देते हैं, लेकिन बाकी खिलाड़ियों में ज्यादा अंतरराष्ट्रीय अनुभव नहीं है.

औकिब नबी, गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार और सारांश जैन ने मिलकर अभी सिर्फ 8 टेस्ट खेले हैं. इनमें से तीन गेंदबाजों ने अभी टेस्ट डेब्यू भी नहीं किया है.

टीम मैनेजमेंट के सामने अब बड़ा सवाल यही होगा कि गॉल की परिस्थितियों को देखते हुए एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाया जाए या तेज गेंदबाजी को मजबूत किया जाए. सही संयोजन सीरीज के नतीजे पर बड़ा असर डाल सकता है.

2. मिडिल ऑर्डर का फॉर्म चिंता की वजह

भारत के मिडिल ऑर्डर पर श्रीलंका के खिलाफ काफी जिम्मेदारी होगी. जैसे-जैसे टेस्ट आगे बढ़ेगा, पुरानी गेंद और पिच पर मौजूद स्पिन बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है. ऐसे में ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल को बड़ी पारियां खेलनी होंगी.

हालांकि, दोनों का हालिया प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. अभ्यास मैच में भी पंत और जुरेल अपनी छाप नहीं छोड़ सके. पिछले WTC मुकाबलों में भी मिडिल ऑर्डर की निरंतरता सवालों में रही है.

इस दौरान रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कई बार टीम को संभाला है. अब मिडिल ऑर्डर को खुद जिम्मेदारी उठानी होगी.

3. लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट की लय पकड़ना

टीम इंडिया ने हाल के समय में ज्यादा व्हाइट-बॉल क्रिकेट खेला है. ऐसे में टेस्ट क्रिकेट की लंबी चुनौतियों के लिए खुद को ढालना भी खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं होगा. अभ्यास मैच में गेंदबाजों को श्रीलंका की परिस्थितियों में काफी मेहनत करनी पड़ी.

टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ आक्रामक शुरुआत काफी नहीं होती. बल्लेबाजों को लंबे समय तक क्रीज पर टिकना और गेंदबाजों को लगातार दबाव बनाए रखना होगा. गॉल में टीम इंडिया की असली परीक्षा इसी धैर्य की होगी.

 

यह भी पढ़ें: श्रीलंका को डबल झटका, भारत टेस्ट सीरीज से पहले 2 खिलाड़ी चोटिल

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 11 Aug 2026 11:08 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SL Test
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