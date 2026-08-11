श्रीलंका को डबल झटका, भारत टेस्ट सीरीज से पहले 2 खिलाड़ी चोटिल

Sri Lanka Injured Players: भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. इससे पहले टीम इंडिया ने श्रीलंका XI के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेला था. अब सीरीज की शुरुआत से पहले श्रीलंका को डबल झटका लगता हुआ नजर आ रहा है. मेजबान टीम के एक नहीं, बल्कि दो खिलाड़ियों के चोटिल होने की खबर है.

रेवस्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पथुम निसांका (Pathum Nissanka) और विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) के पहले टेस्ट के लिए वक्त पर रिकवर होने की उम्मीद नहीं है. दोनों ही खिलाड़ी रिहैब से गुजर रहे हैं. बात सिर्फ पहले टेस्ट में उपलब्धता पर नहीं टिकी हुई है. रिपोर्ट में बताया गया कि दूसरे टेस्ट के लिए भी दोनों की उपलब्धता सवालों के घेरे में है.

दोनों खिलाड़ियों की इंजरी उन्हें पूरी सीरीज से बाहर रख सकती है. निसांका कलाई की इंजरी से जूझ रहे हैं. दूसरी तरफ, मेंडिस को लंका प्रीमियर लीग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. हालांकि अभी श्रीलंका बोर्ड की तरफ से दोनों के टेस्ट सीरीज में खेलने या फिर न खेलने पर कोई आधिकारिक अपडेट साझा नहीं किया गया है.

निसांका की जगह निशान मदुष्का को टॉप ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जा सकता है. विकेटकीपर मेंडिस को लेकर श्रीलंका ज्यादा चिंतित हो सकती है. टीम के पास कई विकल्प हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका की तरफ से दोनों खिलाड़ियों पर क्या फैसला लिया जाता है.

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, औकिब नबी, सरफराज खान.

टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंका का स्क्वॉड

निशान मदुष्का, रविन्दु रशंथा, पसिंदु सोरियाबंदारा, पवन रथनायके, अहान विक्रमसिंघे, सोनल दिनुशा (कप्तान), अंजला बंडारा (विकेटकीपर), निपुण धनंजय, लाहिरू कुमारा, विश्व फर्नांडो, असंका मनोज, इसिथा विजेसुंदरा, रमेश मेंडिस, केसरा नुवंता, दिलुम सुदीरा.

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