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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटधर्मेंद्र प्रधान के बाद गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग, तेज हुई डिमांड; देखें रिएक्शन

धर्मेंद्र प्रधान के बाद गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग, तेज हुई डिमांड; देखें रिएक्शन

Gautam Gambhir: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफो हा गया है. अब लोगों ने गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग तेज कर दी. सोशल मीडिया पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 25 Jul 2026 06:14 PM (IST)
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Gautam Gambhir Resignation Demand: कॉकरोच जनता पार्टी के 35 दिन आंदोलन करने के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया. शनिवार (25 जुलाई) को दोपहर में 2:18 बजे उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके इस्तीफे की जानकारी दी. इसके बाद से ही लोगों ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के इस्तीफे की मांग तेज कर दी. गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, लेकिन कई ऐसी ऐतिहासिक सीरीज गंवाई.

हाल ही में टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से हार का सामना किया था. यह आयरलैंड के खिलाफ भारत की किसी भी फॉर्मेट की सीरीज में पहली हार रही. इसके बाद मेन इन ब्लू ने इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-4 से हार का सामना किया. इससे पहले भी टीम इंडिया कई सीरीज गंवा चुकी है. इसको देखते हुए लोगों ने गंभीर से इस्तीफे की मांग शुरू कर दी. 

सोशल मीडिया पर गंभीर के इस्तीफे की डिमांड 

एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में गंभीर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हर कोई गंभीर की तरफ देख रहा है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को टैग करते हुए लिखा, "अब गौतम गंभीर का भी इस्तीफा मांग लें." इसी तरह एक यूजर ने लिखा, "अब हो गया." यहां देखें रिएक्शन...

जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रही टीम इंडिया 

भारतीय टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. इस सीरीज में वीवीएस लक्ष्मण अंतरिम हेड कोच की भूमिका अदा कर रहे हैं. लक्ष्मण की कोचिंग में टीम इंडिया ने पहला टी20 जीत लिया है. इसके बाद लोगों ने यह भी आरोप लगाए कि गंभीर के हटते ही टीम इंडिया ने मैच जीत लिया. 

 

यह भी पढ़ें: Dharmendra Pradhan Resignation: शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे पर राजीव शुक्ला का बयान, कहा- यह छात्रों और...

Published at : 25 Jul 2026 06:14 PM (IST)
Tags :
​Dharmendra Pradhan INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR
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