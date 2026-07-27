IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रेयस अय्यर समेत बाहर होंगे 14 खिलाड़ी, जानें कब होगी भारत की अगली सीरीज?

श्रेयस अय्यर समेत बाहर होंगे 14 खिलाड़ी, जानें कब होगी भारत की अगली सीरीज?

अपनी अगली सीरीज में टीम इंडिया पूरी तरह बदली हुई नजर आएगी. भारत को अब श्रीलंका से भिड़ना है. ऐसे में टीम इंडिया के एक या दो नहीं, बल्कि 14 खिलाड़ी बदले दिखेंगे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 27 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने पिछले एक महीने में 3 टी20 और एक वनडे सीरीज खेली, लेकिन अब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी, जहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है, क्योंकि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. टी20 सीरीज से तुलना करें तो श्रीलंका में श्रेयस अय्यर समेत 14 खिलाड़ी नहीं दिखेंगे. 

श्रीलंका में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी बाहर होंगे. हालांकि, अभी तक बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं किया है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई मंगलवार, 28 जुलाई को भारतीय टीम का एलान करेगी. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कई युवा खिलाड़ी नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारत के पांच मुख्य खिलाड़ी इस दौरे के लिए फिट नहीं हैं. इसमें वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं. इन पांच खिलाड़ियों के उपलब्ध नहीं होने से कई नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिन्हालेस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका की पिच को देखते हुए टीम इंडिया में कई स्पिनर्स नजर आ सकते हैं. 

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की संभावित 15 सदस्यीय टीम- यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़ और सारांश जैन.

यह भी पढ़ें- 

Exclusive: 'वैभव सूर्यवंशी को युवराज सिंह से लेनी चाहिए ट्रेनिंग', योगराज सिंह ने बताया पूरा प्लान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
TEAM INDIA GAUTAM GAMBHIR SHREYAS IYER SHUBMAN GILL Vaibha Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रेयस अय्यर समेत बाहर होंगे 14 खिलाड़ी, जानें कब होगी भारत की अगली सीरीज?
श्रेयस अय्यर समेत बाहर होंगे 14 खिलाड़ी, जानें कब होगी भारत की अगली सीरीज?
क्रिकेट
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
क्रिकेट
IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट
भारत-बांग्लादेश सीरीज कब से होगी? सामने आया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
Exclusive: 'वैभव सूर्यवंशी को युवराज सिंह से लेनी चाहिए ट्रेनिंग', योगराज सिंह ने बताया पूरा प्लान
'वैभव सूर्यवंशी को युवराज सिंह से लेनी चाहिए ट्रेनिंग', योगराज सिंह ने बताया पूरा प्लान
Advertisement

वीडियोज

Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
बिहार
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
AK-47 की गोली से उठा सियासत का धुआं, तारिक अनवर बोले- 'गृह मंत्री को…'
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
स्पोर्ट्स
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
'रोहित के साथ वैभव को कराओ ओपनिंग', फारुख इंजीनियर की मांग
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget