श्रेयस अय्यर समेत बाहर होंगे 14 खिलाड़ी, जानें कब होगी भारत की अगली सीरीज?

भारतीय टीम ने पिछले एक महीने में 3 टी20 और एक वनडे सीरीज खेली, लेकिन अब टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेलेगी. भारतीय टीम श्रीलंका जाएगी, जहां दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के लिए यह सीरीज काफी अहम है, क्योंकि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. टी20 सीरीज से तुलना करें तो श्रीलंका में श्रेयस अय्यर समेत 14 खिलाड़ी नहीं दिखेंगे.

श्रीलंका में टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी. श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, सूर्यांश शेडगे, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी बाहर होंगे. हालांकि, अभी तक बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान नहीं किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई मंगलवार, 28 जुलाई को भारतीय टीम का एलान करेगी. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कई युवा खिलाड़ी नजर आ सकते हैं, क्योंकि भारत के पांच मुख्य खिलाड़ी इस दौरे के लिए फिट नहीं हैं. इसमें वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, साई सुदर्शन, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं. इन पांच खिलाड़ियों के उपलब्ध नहीं होने से कई नए खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है.

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा व अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो के सिन्हालेस स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेला जाएगा. श्रीलंका की पिच को देखते हुए टीम इंडिया में कई स्पिनर्स नजर आ सकते हैं.

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की संभावित 15 सदस्यीय टीम- यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएल राहुल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मानव सुथार, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़ और सारांश जैन.

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