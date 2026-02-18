भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली

IND vs NED Playing XI: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. टीम इंडिया ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव किए हैं. अक्षर पटेल को आराम दिया गया है, वहीं कुलदीप यादव भी इस मैच से बाहर हुए हैं. वाशिंगटन सुंदर को इस वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलने का मौका मिला है, वहीं अर्शदीप की अंतिम-11 में वापसी हुई है.

भारत की प्लेइंग इलेवन: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

नीदरलैंड्स की प्लेइंग इलेवन: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), जैच लायन-कैशेट, नूह क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन

भारतीय टीम पहले ही टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जा चुकी है. दूसरी ओर नीदरलैंड्स एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि ग्रुप A से पाकिस्तान सुपर-8 में जाने वाली दूसरी टीम बनी है. वाशिंगटन सुंदर चोट से वापस आए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि उनसे किस क्रम पर बैटिंग करवाई जाती है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक इस मैदान पर अधिकतम स्कोर 213 रन का रहा है और नियमित रूप से टीमें 150 के ऊपर का स्कोर बनाती रही हैं.

