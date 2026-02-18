हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली

IND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली

India vs NED Toss: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. टीम इंडिया ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव किए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Feb 2026 07:05 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NED Playing XI: भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है. टीम इंडिया ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में 2 बड़े बदलाव किए हैं. अक्षर पटेल को आराम दिया गया है, वहीं कुलदीप यादव भी इस मैच से बाहर हुए हैं. वाशिंगटन सुंदर को इस वर्ल्ड कप में पहला मैच खेलने का मौका मिला है, वहीं अर्शदीप की अंतिम-11 में वापसी हुई है. 

भारत की प्लेइंग इलेवन: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

नीदरलैंड्स की प्लेइंग इलेवन: माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉउड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), जैच लायन-कैशेट, नूह क्रॉस, रूलोफ वैन डेर मेरवे, लोगान वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन

भारतीय टीम पहले ही टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जा चुकी है. दूसरी ओर नीदरलैंड्स एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि ग्रुप A से पाकिस्तान सुपर-8 में जाने वाली दूसरी टीम बनी है. वाशिंगटन सुंदर चोट से वापस आए हैं, देखना दिलचस्प होगा कि उनसे किस क्रम पर बैटिंग करवाई जाती है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए मददगार रहती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभी तक इस मैदान पर अधिकतम स्कोर 213 रन का रहा है और नियमित रूप से टीमें 150 के ऊपर का स्कोर बनाती रही हैं.

यह भी पढ़ें:

पहले 4 लाख से 10 लाख की डिमांड, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां, कर दी नई मांग

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
India Playing 11 IND Vs NED India Vs Netherlands T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NED Live Score: लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्यन ने किया बोल्ड; भारत का पहला विकेट गिरा
LIVE: लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्यन ने किया बोल्ड; भारत का पहला विकेट गिरा
क्रिकेट
IND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
क्रिकेट
पाकिस्तान की शान से सुपर-8 में एंट्री, फरहान की सेंचुरी, फिर PAK गेंदबाजों ने उड़ाई नामीबिया की धज्जियां
पाकिस्तान की शान से सुपर-8 में एंट्री, फरहान की सेंचुरी, फिर PAK गेंदबाजों ने उड़ाई नामीबिया की धज्जियां
क्रिकेट
पहले 4 लाख से 10 लाख की डिमांड, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां, कर दी नई मांग
पहले 4 लाख से 10 लाख की डिमांड, दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां, कर दी नई मांग
Advertisement

वीडियोज

Jaane Anjaane: राघव को सच पता चला, रीत के बच्चे पर कीर्ति का साया
Salim Khan को Mini Brain Hemorrhage, ICU में ventilator support पर
Bollywood News: वोग वुमन ऑफ एक्सीलेंस 2026 में ग्लैमर की बरसात, फैशन हिट और फ्लॉप पर छिड़ी बहस
Government Tax Hike के बाद Cigarette Stocks में तेज़ Rally! | Paisa Live
Salim Khan को मामूली brain hemorrhage, Doctors ने बताया हालत स्थिर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
अविमुक्तेश्वरानंद बहाना,यूपी चुनाव है निशाना! सपा, कांग्रेस के दावों ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
बॉलीवुड
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
'पैसा उनकी मर्जी का', तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद राजपाल यादव ने मांगा काम
क्रिकेट
IND vs NED: भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
भारत की पहले बैटिंग, प्लेइंग इलेवन में किए 2 बहुत बड़े बदलाव, नीदरलैंड्स की टीम भी बदली
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
बॉलीवुड
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दीकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेंटिलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर सहित कई सेलेब्स देखने पहुंचे
जनरल नॉलेज
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
कितने देशों में वीजा फ्री है बांग्लादेश का पासपोर्ट, भारत के मुकाबले यह कितना मजबूत?
यूटिलिटी
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
नाबालिग बच्चे ने एक्सिडेंट किया तो पैरेंट्स को क्यों मिलती है सजा? जानें कानून की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget