एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए

Team India: भारतीय टीम एशिया कप में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हालांकि इसी बीच टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. उनका भारतीय टीम में वापसी का इंतजार और लंबा हो गया है. एशिया कप 2025 से बाहर रहने के बाद अब खबर आई है कि पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

क्यों बाहर हुए पंत?

दरअसल, पंत अभी तक अपने पैर की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट के दौरान क्रिस वोक्स की फेंकी हुई गेंद लगने से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इसी वजह से वह एशिया कप नहीं खेल पाए थे. अब ईएसपीएन-क्रिकइंफो की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 अक्टूबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्शन की रेस से भी पंत बाहर हो गए हैं.

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 24 सितंबर को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले ही संकेत मिल गए हैं कि पंत को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. दरअसल, BCCI की मेडिकल टीम ने अभी तक उन्हें फिटनेस की हरी झंडी नहीं दी है.

प्रैक्टिस भी नहीं शुरू

पंत इस वक्त बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में अपनी चोट के चलते रिहैबिलिटेशन करवा रहे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अब तक बैटिंग और विकेटकीपिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं की है. ऐसे में टेस्ट सीरीज के लिए उनकी तैयारी अधूरी रह जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टिकी निगाहें

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया में कब वापसी करेंगे? वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां वनडे और टी20 मैच खेले जाएंगे. उम्मीद है कि पंत को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले फिटनेस क्लियरेंस मिल जाए. अगर ऐसा हुआ तो वही उनकी टीम इंडिया में वापसी का मौका बन सकता है.

टीम के लिए कितने अहम हैं पंत

27 साल के ऋषभ पंत न सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों ही टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. उनकी गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट को विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल और संजू सैमसन जैसे विकल्पों को देखना पड़ सकता है.