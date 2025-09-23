हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए

एशिया कप के बाद अब एक और सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, बड़ी अपडेट पढ़ लीजिए

ऋषभ पंत इंग्लैंड दौरे के दौरान लगी चोट से पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. इसी वजह से वह वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में शामिल नहीं होंगे. फैंस को उनकी वापसी के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे तक इंतजार करना पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Sep 2025 07:50 AM (IST)
Preferred Sources

Team India: भारतीय टीम एशिया कप में लगातार दमदार प्रदर्शन कर रही है और खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. हालांकि इसी बीच टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को लेकर एक निराश करने वाली खबर सामने आई है. उनका भारतीय टीम में वापसी का इंतजार और लंबा हो गया है. एशिया कप 2025 से बाहर रहने के बाद अब खबर आई है कि पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे.

क्यों बाहर हुए पंत?

दरअसल, पंत अभी तक अपने पैर की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. इंग्लैंड दौरे पर चौथे टेस्ट के दौरान क्रिस वोक्स की फेंकी हुई गेंद लगने से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था. इसी वजह से वह एशिया कप नहीं खेल पाए थे. अब ईएसपीएन-क्रिकइंफो की रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 अक्टूबर से शुरू हो रही वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए सेलेक्शन की रेस से भी पंत बाहर हो गए हैं.

अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति 24 सितंबर को वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान करेगी, लेकिन उससे पहले ही संकेत मिल गए हैं कि पंत को टीम में शामिल नहीं किया जाएगा. दरअसल, BCCI की मेडिकल टीम ने अभी तक उन्हें फिटनेस की हरी झंडी नहीं दी है.

प्रैक्टिस भी नहीं शुरू

पंत इस वक्त बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में अपनी चोट के चलते रिहैबिलिटेशन करवा रहे हैं. रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने अब तक बैटिंग और विकेटकीपिंग प्रैक्टिस शुरू नहीं की है. ऐसे में टेस्ट सीरीज के लिए उनकी तैयारी अधूरी रह जाएगी.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टिकी निगाहें

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऋषभ पंत टीम इंडिया में कब वापसी करेंगे? वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहां वनडे और टी20 मैच खेले जाएंगे. उम्मीद है कि पंत को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले फिटनेस क्लियरेंस मिल जाए. अगर ऐसा हुआ तो वही उनकी टीम इंडिया में वापसी का मौका बन सकता है.

टीम के लिए कितने अहम हैं पंत

27 साल के ऋषभ पंत न सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान हैं, बल्कि उनकी बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों ही टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. उनकी गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट को विकेटकीपिंग के लिए केएल राहुल और संजू सैमसन जैसे विकल्पों को देखना पड़ सकता है. 

Published at : 23 Sep 2025 07:50 AM (IST)
Tags :
Australia Tour IND Vs WI TEST SERIES RISHABH PANT Asia Cup 2025
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
स्पोर्ट्स
INDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती
24 घंटे बाद फिर हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच, इस बार कौन जीता, जान लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
Advertisement

वीडियोज

EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
'भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर साइन होने के बाद....', H-1B वीजा फीस को लेकर US के पूर्व राजदूत टिम रोमर का बड़ा दावा
दिल्ली NCR
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
दिल्ली: AAP के नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, जानिए कौन कहां की कमान संभालेगा
स्पोर्ट्स
INDIA vs PAKISTAN: 24 घंटे में डबल झटका! पहले क्रिकेट और फिर फुटबॉल में भी हुई पाकिस्तान की बेइज्जती
24 घंटे बाद फिर हुआ भारत-पाकिस्तान का मैच, इस बार कौन जीता, जान लीजिए
टेलीविजन
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
जब जया बच्चन के सामने अमिताभ बच्चन की हुई बोलती बंद, बिग बी ने खुद याद किया वो पल
यूटिलिटी
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
पिता की प्रॉपर्टी में क्या हिस्सा मांग सकती है शादीशुदा बेटी, क्या कहता है भारतीय कानून?
ब्यूटी
Caster v/s Coconut Oil for Wrinkles: त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने के लिए अरंडी का तेल या नारियल तेल, किसे करें इस्तेमाल?
महाराष्ट्र
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
मुंबई यूथ कांग्रेस को मिली पहली महिला अध्यक्ष, 10 हजार से ज्यादा वोटों से जीतीं शबरीन, जानें कौन हैं?
जनरल नॉलेज
Water Bottle Price: रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
रेल नीर की बोतल पर बचेंगे इतने रुपये, क्या जीएसटी कटौती से बिसलेरी, किनले, बेली और एक्वाफिना का पानी भी होगा सस्ता?
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget