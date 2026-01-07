भाई फैसल खान से दूरी पर आमिर खान ने बयां किया दर्द, बोले- यही मेरा भाग्य है

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ फ्लॉप फिल्मों का सामना किया. इनमें से एक थी साल 2000 में रिलीज हुई ‘मेला’. इसे धर्मेश दर्शन ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में आमिर के साथ ट्विंकल खन्ना और उनके भाई फैजल खान भी लीड रोल में थे. आज 7 जनवरी को इस फिल्म को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं.

भाई ने लगाए थे गंभीर आरोप

आपको ये भी याद दिला दें कि ‘मेला’ वही फिल्म है, जिसके जरिए आमिर ने अपने भाई फैसल को बॉलीवुड रीलॉन्च करने के लिए यह फिल्म बनाई थी. हालांकि इस फिल्म के फ्लॉप होते ही दोनों भाइयों के रिश्ते काफी खराब हो गए. इतना ही नहीं एक इंटरव्यू में उनके भाई फैसल ने आमिर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाया था. अब लंबे वक्त के बाद आमिर खान अपने भाई के सभी आरोपों पर बात की.

आमिर खान ने माना यही किस्मत है

बॉलीवुड हंगामा संग बात करते हुए आमिर खान ने कहा, 'क्या करें? यही मेरी किस्मत है. आप दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन अपने ही परिवार से कैसे लड़ सकते हैं? बयान तब आया जब फैसल ने दावा किया कि आमिर ने उन्हें मुंबई में अपने घर में एक साल से ज़्यादा समय तक बंद रखा . उस समय, आमिर और उनके परिवार ने एक ऑफिशियल बयान जारी कर फैसल की बातों को 'दुख पहुंचाने वाला' बताया था और साफ किया था कि सभी फैसले मेडिकल सलाह के आधार पर परिवार ने मिलकर लिए थे.

मेला की नाकामी पर भी की बात

आमिर खान ने फिल्म मेला की असफलता पर कहा कि इसकी नाकामी ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. उनका मानना है कि हर फिल्म उनके लिए खास होती है और किसी भी प्रोजेक्ट का अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच पाना निराशाजनक होता है. मेला में पूरी टीम ने कड़ी मेहनत की थी, इसलिए फ्लॉप होना सभी के लिए दुखद रहा.

भाई के लिए बनाई थी मेला फिल्म

आपको बता दें कि आमिर खान ने अपने भाई फैसल को लॉन्च करने के इरादे से मेला बनाई थी. इससे पहले 1996 में धर्मेश दर्शन के साथ राजा हिंदुस्तानी सफलता ने दोनों की जोड़ी को मज़बूती दी थी. कम बजट में बनी इस फिल्म की रिकॉर्ड कमाई के बाद, दोनों ने दोबारा साथ काम करने का फैसला किया लेकिन मेला उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी.