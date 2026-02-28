हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Semi Final Qualification: 'सेमीफाइनल' से कम नहीं भारत और वेस्टइंडीज का मैच, जो हारा वो बाहर; समीकरण उड़ा देगा आपके होश

India Semi Final Qualification: 'सेमीफाइनल' से कम नहीं भारत और वेस्टइंडीज का मैच, जो हारा वो बाहर; समीकरण उड़ा देगा आपके होश

India Semi Final Qualification: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज का मैच खेला जाएगा. जानिए दोनों टीमों का सेमीफाइनल का समीकरण क्या है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 09:12 PM (IST)
India vs West Indies Semi Final Scenario: भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच, यह नॉकआउट मुकाबला होगा और इसमें बहुत कुछ दांव पर लगा होगा. यह महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. जब दोनों टीमें ईडन गार्डन्स में उतरेंगी तो रोमांच किसी सेमीफाइनल जैसा होगा, क्योंकि मौका ही ऐसा है. यहां जान लीजिए भारत और वेस्टइंडीज के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण क्या है.

भारत और वेस्टइंडीज के सेमीफाइनल में जाने का समीकरण बिल्कुल स्पष्ट है. वेस्टइंडीज अभी नेट रन-रेट के मामले में आगे है, लेकिन मैच अगर बिना किसी बाधा के सम्पन्न हुआ, तो नेट रन-रेट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा. सीधा समीकरण यह है कि भारत या वेस्टइंडीज में जिसे भी जीत मिली, वह सेमीफाइनल में एंट्री मार लेगा.

बदला लेगी टीम इंडिया

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 4 मैच खेले गए हैं, जिनमें 3 बार वेस्टइंडीज ने बाजी मारी है. मगर भारत के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली हार 2016 में आई. 2016 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज ने भारत को हराकर उसका विश्व चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था. वो अब तक वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज और भारत का आखिरी मैच भी रहा. अब 10 साल बाद टीम इंडिया के पास बदला पूरा करने का मौका होगा.

सुपर-8 स्टेज के ग्रुप 1 में दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुका है और जिम्बाब्वे बाहर हो गया है. सबकी नजरें भारत और वेस्टइंडीज के मैच पर होंगी क्योंकि इसी के बाद दूसरा सेमीफाइनलिस्ट सामने आने वाला है.

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में भारत और वेस्टइंडीज कुल 30 बार आमने-सामने आई हैं. हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया का दबदबा रहा है क्योंकि भारत टी20 मैचों में वेस्टइंडीज को 19 बार रौंद चुका है.

साहिबजादा फरहान ने रचा इतिहास, तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड; टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 28 Feb 2026 09:12 PM (IST)
West Indies Cricket Team Indian National Cricket Team IND Vs WI T20 World Cup 2026 India Semi Final Scenario
