IND vs SA 2nd ODI: रायपुर वनडे में कैसी होगी टीम इंडिया? फिर प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव के संकेत, जानिए
रांची में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया अब रायपुर वनडे में सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी. क्या ऋषभ पंत की वापसी होगी? क्या रुतुराज की जगह बदलेगी? रायपुर मुकाबले से जुड़ी हर अहम जानकारी यहां पढ़ें.
IND vs SA 2nd ODI: भारत ने रांची में पहला वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. हालांकि रायपुर में होने वाले दूसरे मुकाबले से पहले कई सवाल सामने खड़े हैं. कोहली की शतक वाली पारी और रोहित शर्मा के आक्रामक 57 रन ने भारत को जीत जरूर दिलाई, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन को लेकर थोड़ी चिंता अभी भी बाकी है.
रायपुर की पिच क्या कहती है?
शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में अब तक सिर्फ एक ही वनडे खेला गया है, जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ. उस मैच में मोहम्मद शमी और सिराज ने जबरदस्त स्विंग और सीम मूवमेंट का फायदा उठाकर कीवी टीम को 108 रन पर समेट दिया था. भारत ने मैच 30 ओवर बाकी रहते आठ विकेट से जीता था.
यहां आखिरी बड़ा इंटरनेशनल मैच दिसंबर 2023 में टी20 फॉर्मेट में हुआ था, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया था. वहीं फैंस ऋषभ पंत की वापसी को लेकर काफी उत्साहित हैं. फिलहाल टीम मैनेजमेंट उन पर जल्दबाजी करने के मूड में नहीं दिखता. पंत की वापसी को लेकर संदेह बना हुआ है.
क्या होगी भारत की प्लेइंग 11?
पहले मैच में मिले परिणाम के बावजूद भारतीय टीम में एक-दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं. सबसे बड़ा सवाल रुतुराज गायकवाड़ को लेकर है, जिन्हें चौथे नंबर पर भेजा गया था लेकिन वह सहज नहीं दिखे. वाशिंगटन सुंदर को भी बल्लेबाजी क्रम में लगातार बदलाव झेलने पड़ रहे हैं. पहले मैच में वह पांचवें नंबर पर आए लेकिन लंबी पारी नहीं खेल सके. गेंदबाजी में भी उन्हें सिर्फ तीन ओवर मिले.
इसके विपरीत कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके भले ही 68 रन लुटाए, लेकिन उनकी विविधता भारत के लिए प्लस पॉइंट है. तेज गेंदबाजों में हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह का खेलना लगभग तय माना जा रहा है.
भारत की संभावित प्लेइंग XI
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (कप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह.
साउथ अफ्रीका की संभावित प्लेइंग 11: तेम्बा बावुमा (कप्तान), एडेन मारक्रम, क्विंटन डी कॉक, मैथ्यू ब्रीट्जके, टोनी डी जॉर्जी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर और ओटनील बार्टमैन
