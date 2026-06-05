भारत की ए टीम जब श्रीलंका पहुंची तो सबसे ज्यादा क्रेज वैभव सूर्यवंशी को लेकर देखने को मिला. फैंस उनके साथ फोटो खिंचवाने को बेताब थे. IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन के बाद हर जगह उनकी चर्चा हो रही है, अब वह श्रीलंका में खेली जाने वाली त्रिकोणीय सीरीज में धमाल मचाने को तैयार हैं. जानिए इंडिया ए का पहला मैच कब और किसके साथ है? इसका लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी.

इंडिया ए टीम शुक्रवार को श्रीलंका पहुंची. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वैभव टीम के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं. वहां मौजूद लोग वैभव संग फोटो खिंचवाने को लेकर उत्सुक हैं. इस त्रिकोणीय सीरीज में भारत की कप्तानी तिलक वर्मा कर रहे हैं, जबकि उपकप्तान चुने गए रियान पराग चोट के कारण बाहर हो गए हैं. उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है.

कब है भारत का पहला मैच?

त्रिकोणीय सीरीज में इंडिया ए का पहला मैच 9 जून को मेजबान श्रीलंका ए के साथ है. वनडे फॉर्मेट में खेली जाने वाली इस सीरीज में प्रत्येक टीम विरोधी दोनों टीमों से 2-2 मैच खेलेगी, यानी कुल 4 मैच. भारत का शेड्यूल इस प्रकार है.

9 जून- बनाम श्रीलंका ए

11 जून- बनाम अफगानिस्तान ए

15 जून- बनाम श्रीलंका ए

17 जून- बनाम अफगानिस्तान ए

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कहां देखें लाइव

9 जून को इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए मैच सुबह 11 बजे से शुरू होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों (Sony Sports 1, Sony Sports 3, Sony Sports 4) पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी.

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इंडिया ए स्क्वॉड में शामिल प्लेयर्स

तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, ऋतुराज गायकवाड़, आयुष बडोनी, निशांत सिंधु, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), विप्रज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज, अरशद खान.