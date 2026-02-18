नीदरलैंड के खिलाफ बदलेगी टीम इंडिया की प्लेइंग XI? इन खिलाड़ियों को मिल सकता है मौका

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन कर चुकी भारतीय टीम अब ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलने जा रही है. सुपर-8 में पहले ही जगह बना चुकी भारतीय टीम इस मैच में कुछ बदलाव के साथ मैदान पर उतर सकती है. टीम मैनेजमेंट इस मुकाबले में बेंच स्ट्रेंथ को परखने के मूड में नजर आ रहा है.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए अभ्यास सत्र के दौरान खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया. खासतौर पर युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा नेट्स में लंबा समय बिताते नजर आए. शुरुआती मैचों में उनका बल्ला नहीं चला था, ऐसे में इस मुकाबले में उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है.

कुलदीप और हार्दिक को मिल सकता है आराम

रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम मैनेजमेंट इस मैच में स्पिनर कुलदीप यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को आराम दे सकता है. उनकी जगह तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को मौका मिलने की संभावना है. इससे टीम अपने गेंदबाजी संयोजन को और मजबूत करना चाहेगी. हालांकि मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर पहले ही संकेत मिल चुके हैं, जिससे गेंदबाजी आक्रमण में संतुलन बना रहेगा.

बल्लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ किया अभ्यास

अभ्यास सत्र में तिलक वर्मा और रिंकु सिंह जैसे बल्लेबाजों ने भी स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ खास तैयारी की. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि मिडिल ऑर्डर किसी भी स्थिति में रन बनाने के लिए तैयार रहे.

भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत के साथ खत्म कर सुपर-8 में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करना चाहेगी. वहीं, इस मैच के जरिए युवा खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का शानदार मौका भी होगा. अगर ये बदलाव होते हैं, तो नीदरलैंड के खिलाफ टीम इंडिया एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरती दिख सकती है.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, इशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.