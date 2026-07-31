स्टीफन फ्लेमिंग के कोच बनने के बाद भड़के माइकल वॉन, एमएस धोनी का लिया नाम

स्टीफन फ्लेमिंग, इंग्लैंड की टेस्ट टीम के नए कोच बने हैं. उन्होंने ब्रेंडन मैक्कुलम की जगह ली है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज हारने के बाद टेस्ट टीम का कोच पद छोड़ चुके हैं. अब सबकी नजरें फ्लेमिंग पर जा टिकी हैं कि वो टेस्ट फॉर्मेट में इंग्लिश टीम की किस्मत बदल पाएंगे या नहीं. इसी बीच पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन का कहना है कि फ्लेमिंग बेहतरीन कोच हैं, लेकिन समस्या यह है कि इंग्लैंड के पास एमएस धोनी जैसा कप्तान नहीं है.

माइकल वॉन भड़के

द टेलीग्राफ के अनुसार माइकल वॉन ने इस विषय पर नाराजगी जताई कि स्टीफन फ्लेमिंग 19 अगस्त से शुरू हो रही पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड टीम के साथ नहीं होंगे. वे दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड टीम से जुड़ेंगे. माइकल ने कहा कि फ्लेमिंग एक बढ़िया कोच हैं और ECB ने अच्छा फैसला लिया है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान सीरीज में उपलब्ध रहना चाहिए.

इंग्लैंड के पास नहीं एमएस धोनी

स्टीफन फ्लेमिंग ने बतौर कोच चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खूब सारी सफलता हासिल की है. वो 2009 से ही चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच बने हुए थे और इस दौरान उन्हें CSK में कप्तानी धोनी का साथ मिला. फ्लेमिंग और धोनी की जोड़ी ने चेन्नई के लिए 5 IPL खिताब जीते.

माइकल वॉन ने कहा, "स्टीफन फ्लेमिंग बहुत सम्मानित कोच हैं, बहुत अच्छे मैनेजर और रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाते हैं. मैंने उन्हें IPL में देखा है और इंग्लैंड में एक समस्या का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, वह यह कि हमारे पास एमएस धोनी कप्तान के रूप में नहीं हैं."

जो रूट बने हैं कप्तान

बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट के बाद ECB ने जो रूट को टेस्ट टीम की कप्तानी दोबारा सौंपी है. रूट ने इससे पहले 2017-2022 तक इंग्लैंड टेस्ट टीम की कप्तानी की थी. इस दौरान उन्होंने 64 टेस्ट मैचों में इंग्लिश टीम की कमान संभाली थी. अब 4 साल बाद उन्हें दोबारा कप्तान बनाया गया है.

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