जसप्रीत बुमराह ने पास किया फिटनेस टेस्ट, इस सीरीज में आएंगे नजर 

भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. यह भारतीय टीम और फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. बुमराह के टीम में होने से विरोधी टीम पर हमेशा एक अलग दबाव होता है. तो आइए जानते हैं कि फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद बुमराह किस सीरीज में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुमराह के फिटनेस टेस्ट पास करने की खबर आई. हाल ही में बुमराह इंग्लैंड दौरे पर वनडे सीरीज खेलते हुए नजर आए थे, जहां उन्हें इंजरी हुई थी. उन्होंने लॉर्ड्स में खेला गया सीरीज का आखिरी वनडे मिस किया था. इसके वह बाद बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब के लिए आए. उन्हें बीसीसीआई के COE से फिटनेस सर्टिफिकेट मिल गया है.

भारत के लिए किस सीरीज में खेलते हुए आएंगे नजर?

भारतीय टीम को 15 अगस्त से श्रीलंका दौरे पर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. इस सीरीज के लिए 28 जुलाई को टीम इंडिया का एलान किया गया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल थे, लेकिन बीसीसीआई ने बताया था कि बुमराह का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. अब बुमराह ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. लिहाजा वह टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे.

बुमराह ने पिछला टेस्ट पिछले साल (2025) नवंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था. अब वह करीब एक साल के बाद टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे. देखना दिलचस्प होगा कि वह सीरीज में कैसा परफॉर्म करते हैं.

श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त (2026), गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले

दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त (2026) सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

यह भी पढ़ें: स्टीफन फ्लेमिंग के कोच बनने के बाद भड़के माइकल वॉन, एमएस धोनी का लिया नाम