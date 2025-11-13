पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हरा दिया है. राजकोट में खेले गए वनडे मैच में दक्षिण अफ्रीका A ने पहले खेलते हुए 285 रनों का स्कोर बनाया था. जवाब में इंडिया A ने ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी के दम पर टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से जीत सुनिश्चित की. गायकवाड़ ने 117 रनों की मैच विजेता पारी खेली.

दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा के ओपनिंग स्पेल ने दक्षिण अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर ला खड़ा किया, क्योंकि उसने मात्र एक रन के स्कोर तक तीन विकेट गंवा दिए थे. 16 रन पर चौथा और 53 रन बनाने तक दक्षिण अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी.

इसी बीच डियान फॉरेस्टर और डेलानो पॉटगेटर ने 113 रनों की पार्टनरशिप कर दक्षिण अफ्रीका A की मैच में दमदार वापसी करवाई. फॉरेस्टर ने 77 रनों की पारी खेली. इसके बाद पॉटगेटर ने बीजोर्न फॉर्टुइन के साथ मिलकर 87 रन जोड़े. पॉटगेटर ने 90 और बीजोर्न ने 59 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया.

ऋतुराज गायकवाड़ का शतक

286 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए अभिषेक शर्मा ने 31 रन और रियान पराग सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए. दूसरे छोर पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमान संभाली हुई थी. गायकवाड़ ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर 89 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम को जीत के करीब ले जाने का काम किया.

गायकवाड़ 117 रन बनाकर आउट हुए. नितीश कुमार रेड्डी ने भी दबाव भारी स्थिति में 26 गेंदों में 37 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, उन्होंने निशांत सिंधू के साथ मिलकर 65 रन ऑन की पार्टनरशिप की. सिंधू ने नाबाद 29 रन बनाए. दोनों टीमों के बीच दूसरा अनऑफिशियल वनडे मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा.

