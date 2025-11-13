इस्लामाबाद ब्लास्ट के 2 दिन बाद पाकिस्तान टीम को मिली सजा, जानिए ICC ने क्यों सुनाया बड़ा फैसला

इस्लामाबाद में हुए सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट का असर पाकिस्तान बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज पर पड़ा. श्रीलंकाई टीम के कुछ खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों से वनडे सीरीज में खेल जारी रखने से मना कर दिया था. इसी की वजह से शेड्यूल में भी बदलाव हुआ, नतीजन अब दूसरा वनडे मैच गुरुवार के बजाय शुक्रवार को खेला जाएगा. मगर इस सबके बीच पाकिस्तान टीम को सजा मिली है. इस्लामाबाद ब्लास्ट के 2 दिन बाद आखिर किस कारण पाक टीम को सजा मिली है? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

पाकिस्तान टीम को मिली सजा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बताया कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 20 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. इस जुर्माने का कारण स्लो ओवर रेट है. बताया गया कि रावलपिंडी में खेले गए पहले ODI मैच में पाकिस्तान टीम तय टारगेट से 4 ओवर पीछे चल रही थी. हालांकि पाकिस्तान ने पहला वनडे मैच 6 रनों से जीत लिया था.

ICC के मैच रेफरी अली नकवी ने यह सजा सुनाई. कप्तान शाहीन अफरीदी ने अपनी सजा स्वीकारी, जिसके कारण ICC को किसी सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में हुए ब्लास्ट में 12 लोगों की जान चली गई थी, वहीं 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

वनडे सीरीज का बदला शेड्यूल

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहला वनडे 11 नवंबर को रावलपिंडी में खेला गया था. वानिंदु हसरंगा की 59 रनों की जुझारू पारी के बावजूद श्रीलंका 6 रनों से उस मैच को हार गई थी. वहीं दूसरा ODI मैच गुरुवार, 13 नवंबर को खेला जाना था, लेकिन अब ये 14 नवंबर को खेला जाएगा. वहीं आखिरी मुकाबला 16 नवंबर को रावलपिंडी में ही खेला जाना है.

यह भी पढ़ें:

IND vs SA: बल्लेबाज या गेंदबाज, कोलकाता की पिच पर कौन मचाएगा तबाही? भारत-दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट

ये 3 खिलाड़ी हैं SRH की जान, किसी हालत में रिलीज नहीं करना चाहेंगी काव्या मारन; देखें लिस्ट