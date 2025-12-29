भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने रिकॉर्ड बुक के कई पन्ने एक साथ पलट दिए. ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत को सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और टीम ने इस अवसर को पूरी तरह भुना लिया. ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने मैदान पर आते ही साफ कर दिया कि यह मुकाबला खास होने वाला है.

धुआंधार शुरुआत से बना सबसे बड़ा स्कोर

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भारतीय पारी को विस्फोटक शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया. स्मृति ने 80 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा 79 रन बनाकर आउट हुईं. इन दोनों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बना दिए. यह भारतीय महिला टीम का टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 217 रन था.

स्मृति मंधाना के नाम नया रिकॉर्ड

इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. उनके नाम महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. स्मृति अब तक इस फॉर्मेट में 80 छक्के जड़ चुकी हैं. इस मामले में उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 78 छक्के दर्ज हैं.

भारत की सबसे बड़ी टी20I साझेदारी

स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने इस मैच में 162 रनों की साझेदारी की. यह भारतीय महिला टीम की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम था, जब 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 143 रन जोड़े थे.

स्मृति ने हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम

स्मृति मंधाना ने जैसे ही 27वां रन पूरा किया, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे हो गए. वह यह मुकाम हासिल करने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं. खास बात यह है की अबतक दुनिया में सिर्फ चार महिला खिलाड़ी ही 10 हजार से ज्यादा इंटरनेशनल रन बना पाई हैं.

टी20I की सबसे सफल जोड़ी का जलवा कायम

इसके अलावा स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली. दोनों अब तक एक साथ 3107 रन बना चुकी हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट की सबसे सफल जोड़ी बनाता है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और एलिसा हीली की जोड़ी है, जिन्होंने 2720 रन बनाए हैं.