हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएक मैच, कई कीर्तिमान, भारतीय महिला टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन, श्रीलंका के खिलाफ बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स

एक मैच, कई कीर्तिमान, भारतीय महिला टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन, श्रीलंका के खिलाफ बना डाले 5 बड़े रिकॉर्ड्स

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय महिला क्रिकेट को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 मैच में भारत ने एक मैच में कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के चौथे मुकाबले में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने रिकॉर्ड बुक के कई पन्ने एक साथ पलट दिए. ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत को सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और टीम ने इस अवसर को पूरी तरह भुना लिया. ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने मैदान पर आते ही साफ कर दिया कि यह मुकाबला खास होने वाला है.

धुआंधार शुरुआत से बना सबसे बड़ा स्कोर

स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने भारतीय पारी को विस्फोटक शुरुआत दी. दोनों ने पहले विकेट के लिए श्रीलंकाई गेंदबाजों पर जबरदस्त दबाव बनाया. स्मृति ने 80 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि शेफाली वर्मा 79 रन बनाकर आउट हुईं. इन दोनों की बदौलत भारत ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बना दिए. यह भारतीय महिला टीम का टी20 इंटरनेशनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 2024 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 217 रन था.

स्मृति मंधाना के नाम नया रिकॉर्ड

इस मुकाबले में स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की. उनके नाम महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. स्मृति अब तक इस फॉर्मेट में 80 छक्के जड़ चुकी हैं. इस मामले में उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा, जिनके नाम 78 छक्के दर्ज हैं.

भारत की सबसे बड़ी टी20I साझेदारी

स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने इस मैच में 162 रनों की साझेदारी की. यह भारतीय महिला टीम की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ी साझेदारी है. इससे पहले भी यह रिकॉर्ड इन्हीं दोनों के नाम था, जब 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 143 रन जोड़े थे.

स्मृति ने हासिल किया ऐतिहासिक मुकाम

स्मृति मंधाना ने जैसे ही 27वां रन पूरा किया, उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे हो गए. वह यह मुकाम हासिल करने वाली मिताली राज के बाद दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं. खास बात यह है की अबतक दुनिया में सिर्फ चार महिला खिलाड़ी ही 10 हजार से ज्यादा इंटरनेशनल रन बना पाई हैं.

टी20I की सबसे सफल जोड़ी का जलवा कायम

इसके अलावा स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन की साझेदारी भी पूरी कर ली. दोनों अब तक एक साथ 3107 रन बना चुकी हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट की सबसे सफल जोड़ी बनाता है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी और एलिसा हीली की जोड़ी है, जिन्होंने 2720 रन बनाए हैं. 

Published at : 29 Dec 2025 07:01 AM (IST)
Tags :
Smriti Mandhana Indian Women's Team Shafali Verma IND W VS SL W
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
'कांग्रेस ने जीत लीं 401 सीटें', जब देश की सबसे पुरानी पार्टी ने रचा इतिहास, अब तक कोई नहीं तोड़ पाया
हिमाचल प्रदेश
Shimla News: IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
IGMC में मरीज से मारपीट मामले में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली मांग, दो गुटों में बंटे डॉक्टर
बॉलीवुड
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
साजिद खान का फिल्म सेट पर हुआ एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद अब कैसी है तबीयत? बहन फराह ने दिया अपडेट
स्पोर्ट्स
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
भारत-न्यूजीलैंड ODI में शतकवीरों का जलवा, देखें किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा सैंचुरी
पंजाब
Punjab: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
पंजाब: लापता गुरु ग्रंथ साहिब के 328 सरूप पर धर्मगुरुओं का अल्टीमेटम, सरकार को दखल बंद करने की चेतावनी
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget