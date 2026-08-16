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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-श्रीलंका टेस्ट के तीसरे दिन भी बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैसा रहेगा मौसम

भारत-श्रीलंका टेस्ट के तीसरे दिन भी बारिश बिगाड़ेगी खेल? जानें कैसा रहेगा मौसम

IND vs SL 1st Test 3rd Day Weather: गॉल में जारी भारत और श्रीलंका टेस्ट के दूसरे दिन भारी बारिश देखने को मिली. क्या तीसरे दिन भी बारिश मैच का मजा खराब करेगी? आइए जानते हैं कि मौसम का अपडेट क्या है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 16 Aug 2026 08:11 PM (IST)
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IND vs SL 1st Test 3rd Day Weather Update: गॉल में भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट के 2 दिन पूरे हो चुके हैं. दूसरे दिन यानी रविवार (16 अगस्त) को बारिश का दखल देखने को मिला, जिसके चलते सिर्फ 43 ओवर का ही खेल हो सका. दिन का खेल तय समय से काफी देर बाद शुरू हुआ. इसके चलते दोनों टीमों और फैंस को दिक्कत का सामना करना पड़ा. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या तीसरे दिन सोमवार (17 अगस्त) को भी बारिश का दखल देखने को मिलेगा?

फैंस के लिए मौसम का अपडेट थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है. दूसरे दिन की तरह तीसरे दिन भी भारी बारिश के आसार हैं. इससे एक बार फिर दिन के खेल में काफी दखल पड़ सकता है. इस तरह रोज-रोज बारिश होने से मैच का नतीजा निकलने में भी दिक्कत हो सकती है. पहले दिन 73 ओवर का खेल हुआ था. दूसरे दिन 90 से ज्यादा ओवर फेंके जाने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया. 

भारत-श्रीलंका टेस्ट के तीसरे दिन का  मौसम कैसा रहेगा?

एक्यूवेदर के मुताबिक, 17 अगस्त सोमवार यानी मैच के तीसरे दिन सुबह, दिन और रात में बारिश होने के आसार हैं. सुबह 60% बारिश आने की उम्मीद है. इसके बाद दिन में यह आसार बढ़कर घटकर 57% तक पहुंच जाएंगे. बाकी शाम में भी 59% बारिश के चांस हैं. इस तरह लगभग पूरे दिन ही बारिश देखने को मिल सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि तीसरे दिन फैंस का मजा कितना किरकिरा होता है. 

2 दिन के बाद मैच का हाल 

मैच का दूसरा दिन समाप्त होने तक टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं. फैंस जरूर चाहेंगे कि टीम इंडिया तीसरे दिन 500 रन का आंकड़ा छुए. टीम के लिए देवदत्त पडिक्कल 167 रनों की सबसे बड़ी पारी खेल चुके हैं, जिसमें 15 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. 

इसके अलावा केएल राहुल और ध्रुव जुरेल ने फिफ्टी जड़ी. राहुल ने 10 चौके 1 छक्का लगाकर 167 रन बनाए. इसके अलावा जुरेल ने 4 चौके और 1 छक्का लगाकर 51 रन स्कोर किए. इस दौरान श्रीलंका के लिए प्रभात जयसूर्या सबसे ज्यादा 4 विकेट ले चुके हैं. इसके अलावा केशरा नुवानथा 3 विकेट अपने खाते में डाल चुके हैं. बाकी 1 विकेट असिथा फर्नांडो ने चटकाया.

 

यह भी पढ़ें: श्रीलंका के खिलाफ फिर बरसे DSP सिराज, लगाया लंबा छक्का; लूट ली महफिल

Published at : 16 Aug 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka IND Vs SL 1st Test Day-3 Galle Weather
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