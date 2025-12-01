हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटविराट कोहली ने उड़ाया यशस्वी जायसवाल मजाक! मैदान पर किया सलमान खान का स्टेप, वीडियो वायरल

विराट कोहली ने उड़ाया यशस्वी जायसवाल मजाक! मैदान पर किया सलमान खान का स्टेप, वीडियो वायरल

रांची वनडे में शतक जड़ने के बाद विराट कोहली ने यशस्वी जायसवाल का मजेदार अंदाज में मजाक उड़ाया. उन्होने सलमान खान के ‘तेरे नाम’ स्टेप की नकल की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Dec 2025 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे ने कई यादगार लम्हे दिए. इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में विराट कोहली ही रहे. 135 रनों की धमाकेदार पारी खेलने के बाद भी विराट कोहली की एनर्जी कम नहीं हुई. मैदान के बाहर उन्होंने यशस्वी जायसवाल का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा किया कि सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया.

कोहली ने उड़ाया यशस्वी का मजाक

मैच के बाद बाउंड्री लाइन पर खड़े टीम इंडिया के खिलाड़ियों में एक मजेदार मोमेंट कैमरा में कैद हुआ. वीडियो में विराट कोहली युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल को देखते ही उनका हेयर स्टाइल नोटिस करते हैं. यशस्वी ने इस समय बीच से पार्टिंग वाला हेयर स्टाइल रखा है. ठीक वैसा ही जैसा सलमान खान ने अपनी सुपरहिट फिल्म तेरे नाम में रखा था.

कोहली ने यशस्वी को देखते ही अचानक ‘लगन लगी’ गाने के फेमस स्टेप की नकल करनी शुरू कर दी. पास खड़े खिलाड़ी जोर-जोर से हंसने लगे और यह वीडियो कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मैच में कोहली का क्लासिकल शो

रांची वनडे में विराट कोहली पूरी तरह आउट ऑफ सिलेबस थे. उन्होंने 120 गेंदों पर 135 रन ठोके और मैदान को फुल एंटरटेनमेंट में बदल दिया. 11 चौके और 7 छक्कों से सजी उनकी पारी ने विंटेज कोहली की याद दी. यह विराट के करियर का 52वां वनडे शतक था. उनकी पारी की वजह से भारत 349 रन तक पहुंचा, जिसने आखिरकार जीत की नींव रखी. कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया.

मैच के बाद कोहली का बड़ा बयान

कोहली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी भविष्य की योजनाओं पर भी साफ बात की. उन्होंने कहा, “मैं अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेल रहा हूं. मैं इस समय एक ही तरह का गेम खेलना चाहता हूं.” उन्होंने बताया कि इतने लंबे करियर के बाद अब वे अपने शरीर और मानसिक तैयारी को देखकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं. उनका पूरा फोकस अगले वनडे वर्ल्ड कप 2027 पर है. 

Published at : 01 Dec 2025 02:23 PM (IST)
Ranchi ODI VIRAT KOHLI YASHASVI JAISWAL IND VS SA SALMAN KHAN
