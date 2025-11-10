IND vs SA Test: इस रिकॉर्ड लिस्ट में रोहित-कोहली को पीछे छोड़ सकते हैं केएल राहुल, इस हफ्ते शुरू होगी IND-SA टेस्ट सीरीज
IND vs SA Test: भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में केएल राहुल (KL Rahul) के पास मौका होगा कि एक रिकॉर्ड लिस्ट में वह विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma), दोनों को पीछे छोड़ दें.
भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज 14 नवंबर से शुरू होगी, पहला टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में केएल राहुल के पास मौका होगा कि एक रिकॉर्ड लिस्ट में वह विराट कोहली और रोहित शर्मा, दोनों को एकसाथ पीछे छोड़ दें. राहुल पिछली सीरीज में शानदार नजर आए हैं, वह उस लय को बरकरार रखना चाहेंगे.
केएल राहुल यशस्वी जायसवाल के साथ टेस्ट में पारी की शुरुआत करते हैं, वह अच्छी शुरुआत दिलाने में सफल हो रहे हैं. उन्होंने शुभमन की कप्तानी में खेली गई वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शतक जड़ा था, उन्होंने इंग्लैंड में भी 2 शतकीय पारी खेली थी. अब अगर वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज की 4 पारियों में से 2 में शतक लगाते हैं तो वह एक रिकॉर्ड लिस्ट में कोहली और रोहित को पीछे छोड़ देंगे और 1 शतक के साथ उनकी बराबरी कर लेंगे.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक (भारतीय द्वारा)
- सचिन तेंदुलकर- 7
- वीरेंद्र सहवाग- 5
- मोहम्मद अजहरुद्दीन- 4
- रोहित शर्मा- 3
- अजिंक्य रहाणे- 3
- विराट कोहली- 3
- केएल राहुल- 2*
रोहित शर्मा और विराट कोहली इसी साल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, दोनों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में 3-3 शतक लगाए हैं. अजिंक्य रहाणे ने भी 3 शतक जड़े हैं. केएल राहुल अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 शतक लगाते हैं तो वह इन तीनों दिग्गजों की बराबरी करेंगे, 2 शतक के साथ वह इन तीनों से आगे निकलकर लिस्ट में चौथे नंबर पर आ जाएंगे.
साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैसा है केएल राहुल का टेस्ट रिकॉर्ड?
साउथ अफ्रीका के खिलाफ केएल राहुल ने 7 टेस्ट खेले हैं, जिनकी 13 पारियों में उन्होंने 28.38 की एवरेज से 369 रन बनाए हैं. राहुल साउथ अफ्रीका टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में गौतम गंभीर को पीछे छोड़ने के भी करीब हैं, उन्हें सिर्फ 41 रन बनाने हैं. गंभीर भारतीय टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने इस टीम के खिलाफ 6 मैचों की 10 पारियों में 409 रन बनाए हैं.
