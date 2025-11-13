हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs SA Test Series: 6 साल बाद ईडन गार्डन में टेस्ट मैच, भारत या अफ्रीका, किसका पलड़ा भारी? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

IND vs SA Test Series: 6 साल बाद ईडन गार्डन में टेस्ट मैच, भारत या अफ्रीका, किसका पलड़ा भारी? जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

6 साल बाद ईडन गार्डन्स में फिर गूंजेगा टेस्ट क्रिकेट का शंखनाद। भारत और साउथ अफ्रीका की टीमें अब तक इस मैदान पर 3 बार आमने-सामने आ चुकी हैं. जानिए कैसा रहा है दोनो टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 13 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA Test Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान पर होगा. यह मैच खास इसलिए भी है क्योंकि करीब 6 साल बाद इस मैदान पर फिर से टेस्ट क्रिकेट लौट रहा है. ईडन गार्डन्स को हमेशा से भारतीय क्रिकेट का दिल कहा जाता है और अब एक बार फिर यह मैदान ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने को तैयार है.

ईडन गार्डन्स पर भारत बनाम साउथ अफ्रीका का इतिहास

भारत और साउथ अफ्रीका अब तक इस मैदान पर तीन बार आमने-सामने आ चुके हैं. सबसे पहली भिड़ंत 1996 में हुई थी, जहां साउथ अफ्रीका ने भारत को 329 रनों से हराकर इतिहास रचा था. इसके बाद भारत ने शानदार वापसी की और 2004 में हुए दूसरे मुकाबले में अफ्रीका को 8 विकेट से मात दी. फरवरी 2010 में खेले गए तीसरे और अब तक के आखिरी भारत-साउथ अफ्रीका टेस्ट में टीम इंडिया ने बाजी मारी थी. उस मैच में भारत ने अफ्रीका को इनिंग और 57 रन से हराया था. यानी कुल मिलाकर, इस मैदान पर दोनों टीमों के बीच खेले गए 3 में से 2 मैच भारत ने जीते हैं जबकि 1 मैच अफ्रीका के नाम रहा है.

ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड

ईडन गार्डन्स भारत के लिए भाग्यशाली मैदान रहा है. टीम इंडिया ने यहां अब तक 42 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से 13 में जीत, 9 में हार और 20 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं.

भारत ने इस मैदान पर अपना पहला टेस्ट 1934 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जबकि आखिरी टेस्ट 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे-नाइट मैच था. भारत को इस मैदान पर आखिरी बार हार 2012 में इंग्लैंड से मिली थी. वहीं, भारत ने इस मैदान पर अपनी पहली जीत 1961-62 में इंग्लैंड के खिलाफ 187 रनों से दर्ज की थी.

दोनों टीमों के टेस्ट हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक कुल 44 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. इनमें भारत ने 16 जीते हैं, जबकि 18 अफ्रीका के नाम रहे हैं. वहीं, 10 मैच ड्रॉ रहे हैं.

सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता में और दूसरा 22 नवंबर से गुवाहाटी के बारसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाश दीप. 

Published at : 13 Nov 2025 11:50 AM (IST)
Head To Head Eden Garden TEAM INDIA IND VS SA TEST SERIES
