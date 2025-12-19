हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 5th T20I: सबसे कम गेंदों में अर्धशतक... अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या का तूफान, टूटा अभिषेक-सूर्या-राहुल का रिकॉर्ड

IND vs SA 5th T20I: सबसे कम गेंदों में अर्धशतक... अहमदाबाद में हार्दिक पांड्या का तूफान, टूटा अभिषेक-सूर्या-राहुल का रिकॉर्ड

Hardik Pandya Fifty, IND vs SA 5th T20I: अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें टी20 में हार्दिक पांड्या ने 25 गेंदों में 63 रनों की तूफानी पारी खेली, इसमें उन्होंने 5 छक्के और इतने ही चौके लगाए.

By : शिवम | Updated at : 19 Dec 2025 09:14 PM (IST)
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने 63 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इस पारी में हार्दिक पांड्या ने अभिषेक शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, अब हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं.

हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में पांचवें टी20 में 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने भारत के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक के मामले में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. लिस्ट में पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. ये वही मैच है, जिसमें युवराज ने ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मारे थे.

भारत के लिए T20I में सबसे तेज अर्धशतक

  • 12 गेंदों में- युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007)
  • 16 गेंदों में- हार्दिक पांड्या बनाम द. अफ्रीका (2025)
  • 17 गेंदों में- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड (2025)
  • 18 गेंदों में- केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)
  • 18 गेंदों में- सूर्यकुमार यादव द. अफ्रीका (2022)

हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने खेली धांसू पारी

अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुभमन गिल गैरमौजूदगी में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. संजू ने 22 गेंदों में 37 और अभिषेक ने 21 गेंदों में 34 रन बनाए.

हार्दिक पांड्या के तूफान से पहले तिलक वर्मा की तेज तर्रार पारी देखने को मिली. तिलक ने 42 गेंदों में 1 छक्के और 10 चौकों की मदद से 73 रन बनाए. इसके बाद पांड्या ने 25 गेंदों में 252 की स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके लगाए.

5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है, आज अहमदाबाद में जीतकर टीम इंडिया सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी. अगर दक्षिण अफ्रीका जीती तो सीरीज 2-2 से बराबर पर खत्म होगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 19 Dec 2025 09:03 PM (IST)
Abhishek Sharma  India Vs South Africa Fastest Fifty In T20 Hardik Pandya Record IND Vs SA 5th T20 HARDIK PANDYA
