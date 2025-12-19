दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 में हार्दिक पांड्या ने 63 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी मदद से टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 5 विकेट पर 231 रनों का विशाल स्कोर बनाया. इस पारी में हार्दिक पांड्या ने अभिषेक शर्मा का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, अब हार्दिक टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं.

हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में पांचवें टी20 में 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा. उन्होंने भारत के लिए टी20 में सबसे तेज अर्धशतक के मामले में अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ा, जिन्होंने इसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 17 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था. लिस्ट में पहले नंबर पर युवराज सिंह हैं, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में फिफ्टी पूरी की थी. ये वही मैच है, जिसमें युवराज ने ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के मारे थे.

भारत के लिए T20I में सबसे तेज अर्धशतक

12 गेंदों में- युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007)

युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड (2007) 16 गेंदों में- हार्दिक पांड्या बनाम द. अफ्रीका (2025)

हार्दिक पांड्या बनाम द. अफ्रीका (2025) 17 गेंदों में- अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड (2025)

अभिषेक शर्मा बनाम इंग्लैंड (2025) 18 गेंदों में- केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021)

केएल राहुल बनाम स्कॉटलैंड (2021) 18 गेंदों में- सूर्यकुमार यादव द. अफ्रीका (2022)

हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने खेली धांसू पारी

अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. शुभमन गिल गैरमौजूदगी में अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ने पारी की शुरुआत की, दोनों ने पहले विकेट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. संजू ने 22 गेंदों में 37 और अभिषेक ने 21 गेंदों में 34 रन बनाए.

हार्दिक पांड्या के तूफान से पहले तिलक वर्मा की तेज तर्रार पारी देखने को मिली. तिलक ने 42 गेंदों में 1 छक्के और 10 चौकों की मदद से 73 रन बनाए. इसके बाद पांड्या ने 25 गेंदों में 252 की स्ट्राइक रेट से 63 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके लगाए.

5 मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है, आज अहमदाबाद में जीतकर टीम इंडिया सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगी. अगर दक्षिण अफ्रीका जीती तो सीरीज 2-2 से बराबर पर खत्म होगी.