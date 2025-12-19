हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटूटते-टूटते रह गया विराट कोहली का अटूट रिकॉर्ड, सिर्फ 13 रन दूर रह गए अभिषेक शर्मा; पर बना 'नया रिकॉर्ड'

टूटते-टूटते रह गया विराट कोहली का अटूट रिकॉर्ड, सिर्फ 13 रन दूर रह गए अभिषेक शर्मा; पर बना 'नया रिकॉर्ड'

Most t20 runs in a calendar year: द. अफ्रीका के खिलाफ पांचवें टी20 (IND vs SA 5th T20I) में अभिषेक शर्मा ने 34 रन बनाए, अगर वह 13 रन और बना लेते तो विराट कोहली का 2016 में बनाया बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देते.

By : शिवम | Updated at : 19 Dec 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 में विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड टूटने से बच गया. अभिषेक शर्मा के निशाने पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने अहमदाबाद में 21 गेंदों में 34 रन बनाए. इस पारी में अभिषेक ने 1 छक्का और 6 चौके जड़े. अगर वह 13 रन और बना लेते तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाते. हालांकि अभी भी उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

अभिषेक शर्मा पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में आउट हुए, उन्होंने संजू सैमसन के साथ पहले विकट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 इस साल भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच है. इसके बाद भारत की अगली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जनवरी, 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ है.

अभिषेक शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने साल 2025 में टी20 में 1602 रन बनाए. वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 13 रन दूर रह गए, जिन्होंने साल 2016 में टी20 में 1614 रन बनाए थे. लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 2022 में 1503 रन बनाए थे. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, 4 पारियों में वह सिर्फ 34 रन बना पाए.

टी20 कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन (भारतीय)

  • 1614- विराट कोहली (2016)
  • 1602- अभिषेक शर्मा (2025)
  • 1503- सूर्यकुमार यादव (2022)
  • 1338- सूर्यकुमार यादव (2023)
  • 1297- यशस्वी जयसवाल (2023)

अभिषेक शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर को देखें तो साल 2025 में खेले 21 मैचों में उन्होंने 859 रन बनाए हैं, इसमें एक शतकीय और 5 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. उन्होंने एकमात्र शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, जिसमें उन्होंने 135 रन बनाए थे.

इंटरनेशनल के आलावा उन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खूब रन बनाए. इस साल खेले 41 टी20 मुकाबलों में अभिषेक ने 3 शतक और 9 अर्धशतक जड़े. आईपीएल की बात करें तो 2025 में हैदराबाद के लिए उन्होंने 14 मैचों में 439 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 19 Dec 2025 10:34 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma  India Vs South Africa Most Runs In T20 T20 Record IND Vs SA 5th T20 VIRAT KOHLI IND Vs SA T20
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

बेटी को श्राप? ‘जहन्नुम’ बयान ने बढ़ाया राजनीतिक तूफान!
Yuvraj Singh समेत कई दिग्गजों पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त !
हिजाब जरूरी या मजहबी मजबूरी?
बुर्का कांड की टीस, माफी मांगेंगे नीतीश?
Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ ने कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
जनरल नॉलेज
Pakistani Beggars: पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
पाकिस्तान के कितने भिखारी विदेश में मांगते हैं भीख, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
शिक्षा
स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?
स्टेशन मास्टर को अभी कितनी मिलती है सैलरी, 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें कितना होगा इजाफा?
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget