भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पांचवें टी20 में विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड टूटने से बच गया. अभिषेक शर्मा के निशाने पर ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने अहमदाबाद में 21 गेंदों में 34 रन बनाए. इस पारी में अभिषेक ने 1 छक्का और 6 चौके जड़े. अगर वह 13 रन और बना लेते तो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाते. हालांकि अभी भी उन्होंने एक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

अभिषेक शर्मा पॉवरप्ले के आखिरी ओवर में आउट हुए, उन्होंने संजू सैमसन के साथ पहले विकट के लिए 63 रनों की साझेदारी की. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांचवां टी20 इस साल भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच है. इसके बाद भारत की अगली अंतर्राष्ट्रीय सीरीज जनवरी, 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ है.

अभिषेक शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड

अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने साल 2025 में टी20 में 1602 रन बनाए. वह विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 13 रन दूर रह गए, जिन्होंने साल 2016 में टी20 में 1614 रन बनाए थे. लिस्ट में तीसरे नंबर पर सूर्यकुमार यादव हैं, जिन्होंने 2022 में 1503 रन बनाए थे. हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, 4 पारियों में वह सिर्फ 34 रन बना पाए.

टी20 कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन (भारतीय)

अभिषेक शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय करियर को देखें तो साल 2025 में खेले 21 मैचों में उन्होंने 859 रन बनाए हैं, इसमें एक शतकीय और 5 अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं. उन्होंने एकमात्र शतक इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था, जिसमें उन्होंने 135 रन बनाए थे.

इंटरनेशनल के आलावा उन्होंने आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और डोमेस्टिक में पंजाब के लिए खूब रन बनाए. इस साल खेले 41 टी20 मुकाबलों में अभिषेक ने 3 शतक और 9 अर्धशतक जड़े. आईपीएल की बात करें तो 2025 में हैदराबाद के लिए उन्होंने 14 मैचों में 439 रन बनाए.