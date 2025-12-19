हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: तिलक-हार्दिक की आंधी के बाद, वरुण चक्रवर्ती के 'चक्रव्यूह' में फंसा दक्षिण अफ्रीका; अहमदाबाद में जीता भारत

IND vs SA: तिलक-हार्दिक की आंधी के बाद, वरुण चक्रवर्ती के 'चक्रव्यूह' में फंसा दक्षिण अफ्रीका; अहमदाबाद में जीता भारत

IND vs SA 5th T20 Highlights: भारत ने पांचवें टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज को 3-1 से जीत लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 19 Dec 2025 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

भारत ने पांचवें टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज को 3-1 से जीत लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 201 रनों तक ही पहुंच पाई. हार्दिक पांड्या ने मैच में 16 गेंद में अर्धशतक लगाया, वहीं वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए.

इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, जो उसी पर भारी पड़ी. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की. सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज में पहला मैच खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मौके को भुनाते हुए 22 गेंद में 37 रन बनाए. वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 34 रन बनाए.

हार्दिक-तिलक के बाद गेंदबाजों ने मचाया गदर

हार्दिक पांड्या ने पांचवें टी20 मैच में 25 गेंद में 63 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 16 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. वहीं तिलक वर्मा ने 42 गेंद में 73 रन बनाते हुए भारत को 231 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

232 रनों का लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक ने शानदार शुरुआत दिलाई. हेंड्रिक्स केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन डिकॉक के तूफान के बलबूते अफ्रीका ने पावरप्ले में ही बिना विकेट खोए 67 रन बना डाले थे.

जसप्रीत बुमराह ने पलट दिया मैच

10 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 118 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी ही गेंद पर डिकॉक का कैच लपक कर उन्हें 65 के स्कोर पर आउट कर दिया. डिकॉक ने 35 गेंद में 65 रन बनाए. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का रन रेट धीमा पड़ने लगा. डिकॉक के आउट होने के बाद अगले 5 ओवरों में अफ्रीका 38 रन बना पाया, जिससे उसके लिए जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा था. दक्षिण अफ्रीका की मिडिल और लोवर ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

वरुण चक्रवर्ती ने रचा चक्रव्यूह

वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे. वरुण महंगे जरूर साबित हुए, उन्होंने 4 ओवरों में 53 रन लुटाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चार बल्लेबाजों को आउट किया. वरुण ने अपने स्पेल के अंतिम ओवर में तीन छक्कों समेत 21 रन लुटाए थे. बता दें कि वरुण चक्रवर्ती इस साल टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 19 Dec 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA 5th T20 JASPRIT BUMRAH IND VS SA HARDIK PANDYA Ind Vs Sa Highlights
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

बेटी को श्राप? ‘जहन्नुम’ बयान ने बढ़ाया राजनीतिक तूफान!
Yuvraj Singh समेत कई दिग्गजों पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त !
हिजाब जरूरी या मजहबी मजबूरी?
बुर्का कांड की टीस, माफी मांगेंगे नीतीश?
Jeffrey Epstein की फाइल आई बाहर, Bill Gates के साथ लड़की कौन... कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फाइटर जेट, मिसाइलें और गोला-बारूद..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत है भारतीय सेना
फाइटर जेट, मिसाइलें..., किसके पास कितना हथियारों का जखीरा? जानें बांग्लादेश के मुकाबले कितनी मजबूत भारतीय सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
लखनऊ के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का मौसम?
मनोरंजन
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
मधुबाला से होती थी खूबसूरती की तुलना, फिल्मों में सुपरस्टार, लेकिन असल जिंदगी में मिली गुमनामी
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
सूर्यकुमार यादव के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रही दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज, आंकड़े देख सिर पकड़ लेंगे आप
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
चलती ट्रेन में कैसे बुला सकते हैं मदद, नोट कर लें ये नंबर
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग से पहले जरूर याद रखें ये 3 जरूरी बातें, नहीं तो पलभर में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट
शिक्षा
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
अजरबैजान में सैलरी 50 हजार तो भारत में हो जाएगी इतनी? जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Embed widget