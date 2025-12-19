भारत ने पांचवें टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया है. इसी के साथ टीम इंडिया ने पांच मैचों की सीरीज को 3-1 से जीत लिया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम निर्धारित 20 ओवरों में 201 रनों तक ही पहुंच पाई. हार्दिक पांड्या ने मैच में 16 गेंद में अर्धशतक लगाया, वहीं वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट लिए.

इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी, जो उसी पर भारी पड़ी. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग की. सैमसन को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज में पहला मैच खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मौके को भुनाते हुए 22 गेंद में 37 रन बनाए. वहीं अभिषेक शर्मा ने भी 34 रन बनाए.

हार्दिक-तिलक के बाद गेंदबाजों ने मचाया गदर

हार्दिक पांड्या ने पांचवें टी20 मैच में 25 गेंद में 63 रनों की पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 16 गेंद में फिफ्टी पूरी कर ली थी. ये अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. वहीं तिलक वर्मा ने 42 गेंद में 73 रन बनाते हुए भारत को 231 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की.

232 रनों का लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका को क्विंटन डिकॉक ने शानदार शुरुआत दिलाई. हेंड्रिक्स केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन डिकॉक के तूफान के बलबूते अफ्रीका ने पावरप्ले में ही बिना विकेट खोए 67 रन बना डाले थे.

जसप्रीत बुमराह ने पलट दिया मैच

10 ओवर तक दक्षिण अफ्रीका 118 रन पर पहुंच चुका था, लेकिन 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी ही गेंद पर डिकॉक का कैच लपक कर उन्हें 65 के स्कोर पर आउट कर दिया. डिकॉक ने 35 गेंद में 65 रन बनाए. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का रन रेट धीमा पड़ने लगा. डिकॉक के आउट होने के बाद अगले 5 ओवरों में अफ्रीका 38 रन बना पाया, जिससे उसके लिए जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा था. दक्षिण अफ्रीका की मिडिल और लोवर ऑर्डर बैटिंग पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई.

वरुण चक्रवर्ती ने रचा चक्रव्यूह

वरुण चक्रवर्ती भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज रहे. वरुण महंगे जरूर साबित हुए, उन्होंने 4 ओवरों में 53 रन लुटाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के चार बल्लेबाजों को आउट किया. वरुण ने अपने स्पेल के अंतिम ओवर में तीन छक्कों समेत 21 रन लुटाए थे. बता दें कि वरुण चक्रवर्ती इस साल टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.