भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, स्टार ऑलराउंडर पहले टेस्ट से बाहर हो गया है. टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने खुलासा किया है कोलकाता में ध्रुव जुरेल का खेलना तय है. हालांकि ऋषभ पंत भी प्लेइंग 11 में रहेंगे, जो इंग्लैंड में चोटिल होने के बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगे.

रयान टेन डोशेट ने पुष्टि की है कि ऋषभ पंत के साथ ध्रुव जुरेल भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलेंगे. जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में अपना पहला टेस्ट शतक लगाया था, उन्होंने पिछले हफ्ते साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की दोनों पारियों में नाबाद शतकीय (132, 127) पारी खेली थी. वह शानदार फॉर्म में हैं.

पहले टेस्ट से बाहर हुए नितीश कुमार रेड्डी?

नितीश कुमार रेड्डी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोटिल हुए थे, उनकी फिटनेस को लेकर सवाल थे. हालांकि वह टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, लेकिन सहायक कोच ने कहा कि जुरेल का खेलना तय हैं इसलिए नितीश पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे. वहीं एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नितीश को पहले टेस्ट के लिए स्क्वाड से ही अलग किया जा सकता है, वह डोमेस्टिक खेल सकते हैं.

पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह.

26 सालों से भारत में टेस्ट सीरीज नहीं जीता साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने भारत में अपनी पहली और आखिरी टेस्ट सीरीज 1999 में जीती थी. इसके बाद 5 बार टीम भारत टेस्ट सीरीज खेलने आई, लेकिन कभी जीत नहीं पाई.

टेस्ट में हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच कुल 44 मैच हुए हैं. 18 बार टीम इंडिया और 10 बार साउथ अफ्रीका टीम जीती है. 10 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का शेड्यूल