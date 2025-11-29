हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs SA 1st ODI Live Streaming Details: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. यहां आपको पहले मुकाबले की A टू Z डिटेल्स मिलेंगी.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 29 Nov 2025 08:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार से तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा. 30 नवंबर को रांची के जेएससीए स्टेडियम में पहला मुकाबला खेला जाना है. केएल राहुल इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान हैं. वहीं टेंबा बावुमा के हाथों में दक्षिण अफ्रीकी टीम की कमान है. 

कितने बजे शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का पहला वनडे? (IND vs SA 1st ODI Match Timing)

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज नहीं दिखेंगे. दोनों को रेस्ट दिया गया है. वहीं चोटिल होने की वजह से नियमित कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर भी इस सीरीज में नहीं हैं. इस सीरीज के लिए टीम इंडिया में कई युवा खिलाड़ियों को चुना गया है. 

लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स (IND vs SA 1st ODI Live Streaming)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा. वहीं मुकाबले का टॉस दोपहर एक बजे होगा. फैंस इस मुकाबले को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर लाइव देख सकेंगे. वहीं मोबाइल पर मैच देखने वाले दर्शक इस मैच को जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम कर सकेंगे. 

मौसम को लेकर भी आया अपडेट (IND vs SA 1st ODI Weather Updates)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के पहले वनडे में बारिश खलल नहीं डालेगी. मैच के दौरान रांची का मौसम खुशनुमा रह सकता है. रविवार को को रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है. मैच के दौरान बारिश के बिल्कुल भी आसार नहीं हैं. 

पिच रिपोर्ट (IND vs SA 1st ODI Pitch Report)

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच रांची के जेएससीए (JSCA) इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच स्पिनर्स के लिए मुफीद रहती है. हालांकि, शुरुआत में तेज गेंदबाजों की भी मदद मिलते देखा गया है. यहां हाई स्कोरिंग मैच की उम्मीद बेहद कम है. इस मैदान पर टीम इंडिया ने छह मुकाबले खेले हैं, जिसमें 3 मैचों में जीत मिली है, वहीं एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला था. 

दक्षिण अफ्रीका की संभावित प्लेइंग इलेवन (South Africa Likely Playing XI)- टोनी डी जोर्जी, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), टेंबा बावुमा (कप्तान), एडेन मार्करम, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को यानसेन, केशव महाराज, प्रेनेलन सुब्रायन, लंबी नगिदी और नांद्रे बर्गर. 

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन (India Likely Playing XI)- रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़/यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह.

Published at : 29 Nov 2025 08:47 PM (IST)
India Vs South Africa IND Vs SA 1st ODI VIRAT KOHLI KL RAHUL IND Vs SA 1st ODI Live Streaming
