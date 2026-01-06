IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट की भिड़ंत हमेशा से रोमांचक रही है. कीवी गेंदबाजों के खिलाफ रन बनाना आसान नहीं माना जाता, लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे दिग्गज बल्लेबाज रहे हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के सामने जमकर रन बटोरे. आंकड़े बताते हैं कि इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ लंबी पारियां खेलीं, बल्कि कई बार मैच का रुख भी अकेले दम पर पलट दिया. आइए जानते हैं उन टॉप-5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं.

सचिन तेंदुलकर

‘क्रिकेट के भगवान’ सचिन तेंदुलकर इस सूची में पहले नंबर पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 42 वनडे मैचों में 1750 रन बनाए. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 186 रन रहा. सचिन ने कीवी टीम के खिलाफ 5 शतक और 8 अर्धशतक लगाए, जो उनकी निरंतरता और क्लास को दिखाता है.

विराट कोहली

विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 33 वनडे मैचों में 1657 रन बनाए हैं. कोहली का औसत 55 से ज्यादा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि वह बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी हैं. उनके नाम 6 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं.

वीरेंद्र सहवाग

वीरेंद्र सहवाग ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की खूब खबर ली. उन्होंने 23 मैचों में 1157 रन बनाए. सहवाग का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा, जो दिखाता है कि वह शुरुआत से ही मैच पर दबाव बनाते थे.

मोहम्मद अजहरुद्दीन

भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 40 वनडे मैचों में 1118 रन बनाए. उनका अनुभव और टाइमिंग कीवी गेंदबाजों के खिलाफ भारतीय टीम के लिए कई बार काम आया.

सौरव गांगुली

इस सूची में पांचवें नंबर पर हैं सौरव गांगुली. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 32 मैचों में 1079 रन बनाए. गांगुली ने 3 शतक और 6 अर्धशतक लगाए और कई अहम मैचों में टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दी.