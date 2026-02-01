हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 5th T20I: सूर्यकुमार यादव ने विराट कोहली का रिकॉर्ड किया ध्वस्त, 5 मैचों की सीरज में बना दिए इतने रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.इसी के साथ उन्होंने एक T20 सीरीज में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Feb 2026 10:34 AM (IST)
IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला पूरी तरह से सूर्यकुमार यादव के नाम रहा. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारतीय कप्तान ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज हो गया. इस मुकाबले के साथ ही सूर्या ने विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया.

विराट कोहली का रिकॉर्ड टूटा

न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरज ने सूर्या ने 242 रन बना डाले. इसी के साथ ही सूर्या एक टी20 इंटरनेशनल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय कप्तान बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में 231 रन बनाए थे. सूर्या ने इस आंकड़े को पार कर नया कीर्तिमान रच दिया है.

टीम इंडिया की आक्रामक पारी

पांचवें टी20 मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की. ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट्स खेले. 20 ओवर के खेल में भारत ने 5 विकेट खोकर 271 रन बना डाले, जो न्यूजीलैंड के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं था. इस बड़े स्कोर में सूर्यकुमार यादव की पारी बेहद अहम रही.

सूर्यकुमार यादव ने इस मैच में 4 चौके और 6 छक्के जड़ते हुए 30 गेंदों पर 63 रन बना डाले. मिडिल ओवर्स में जब रन गति को और तेज करने की जरूरत थी, तब सूर्या ने जिम्मेदारी अपने हाथ में ली. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और कीवी गेंदबाजों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया.

सीरीज में शानदार वापसी

इस सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव की फॉर्म को लगातार आलोचना हो रही थी. उनके ऊपर कप्तानी के साथ बल्लेबाजी का दबाव साफ नजर आ रहा था. हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ इस सीरीज में उन्होंने पूरी तरह से खुद को साबित किया. पांच मैचों में सूर्या ने तीन अर्धशतक लगाए और कुल 242 रन बनाए. यह प्रदर्शन बताता है कि बड़े मैचों के खिलाड़ी क्यों कहे जाते हैं.

पूरी सीरीज में सूर्यकुमार यादव ने 39 बाउंड्री जड़ी. उन्होंने 25 चौके और 14 छक्के लगाए, जो उनकी आक्रामक सोच को साफ दिखाता है. वह इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ा भरोसा

भारत ने यह सीरीज 4-1 से अपने नाम की और कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म टीम इंडिया के लिए बड़ी राहत बनकर आई है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्या का इस तरह लय में आना भारतीय टीम के आत्मविश्वास को मजबूत करेगा. 

Published at : 01 Feb 2026 10:34 AM (IST)
T20I Series VIRAT KOHLI SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ
