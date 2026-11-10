तीसरे वनडे में IND-NZ की प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव, टीम इंडिया ने चुनी बॉलिंग

भारत ने तीसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. ब्लेयर टिकनर की जगह मैट फिशर टीम में आए हैं. टीम इंडिया सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है और आज का मैच जीतकर भारतीय टीम 3-0 से सीरीज अपने नाम कर सकती है.

मुकाबले का टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 7 बजे होने वाला था, लेकिन बारिश के चलते टॉस 2 घंटे देरी से हुआ. बारिश लगातार आती-जाती रही, इसी वजह से खेल सही समय पर शुरू नहीं हो पाया. पिछले 3 दिन से लगातार हैमिल्टन में बारिश हो रही है, इसलिए बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: विल यंग, ​​टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर

भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं

तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वेलिंगटन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड की टीम 134 रन ही बना पाई थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए इसी टीम इंडिया के 7 विकेट महज 113 रन पर गिर गए थे. मुकाबला रोमांचक बन चुका था और भारतीय टीम हार की कगार पर थी.

हैमिल्टन के समयानुसार यह मैच दोपहर 3 बजे शुरू होना था. आज रात तक यहां 50 प्रतिशत से भी अधिक बारिश की संभावना है. इसलिए बारिश आती-जाती रह सकती है. तीसरा वनडे मैच पूरी तरह बारिश की भेंट भी चढ़ सकता है.

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