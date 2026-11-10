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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदोनों पारियों में 500+ रन, 149 साल का इतिहास हिला! जिम्बाब्वे का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दोनों पारियों में 500+ रन, 149 साल का इतिहास हिला! जिम्बाब्वे का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Zimbabwe World Record: टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में जिम्बाब्वे दोनों पारियों में 500 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Nov 2026 08:41 AM (IST)
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जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है. टेस्ट प्लेइंग नेशन में भी जिम्बाब्वे का नाम बहुत बड़ा नहीं है. सीधा-सीधा कहें टेस्ट के लिहाज से अभी जिम्बाब्वे बहुत पीछे है. टेस्ट में बड़े रिकॉर्ड भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें ही बनाती हैं, लेकिन इस बार जिम्बाब्वे ने ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो टेस्ट के इतिहास में पहली बार बना. टीम ने दोनों पारियों में 500-500 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगाए. शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में जिम्बाब्वे ने यह कमाल अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में किया. 

आधिकारिक रूप से टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 1877 से हुई थी. अब तक फॉर्मेट को 149 साल गुजर चुके हैं. यह इतने सालों में पहली बार हुआ कि जब किसी टीम ने मैच की दोनों पारियों में 500+ रन का टोटल बनाया हो. इस तरह जिम्बाब्वे ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

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टीम के लिए ब्रेंडन टेलर, कप्तान ब्रायन बेनेट, क्रेग इरविन और वेस्ली मधेवेरे ने अहम योगदान दिया. इरविन ने दोहरा शतक लगाया. बाकी खिलाड़ियों ने शतकीय पारी खेली. 

पहली पारी में जिम्बाब्वे के 504 रन

जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने पहली पारी में 504/10 रन बोर्ड पर लगाए. यहां ब्रेंडन टेलर ने 14 चौके और 4 छक्के लगाकर 131 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. कप्तान ब्रायन बेनेट ने 11 चौकों की मदद से 128 रन बनाए. 

दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने बनाए 523 रन 

दसरी पारी में किसी भी तरह से नहीं लग रहा था कि टीम इतना बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाएगी. 175 रन पर चार विकेट गिर गए थे. पिछली पारी के शतकवीर ब्रेंडन (82) और कप्तान ब्रायन बेनेट (58) पवेलियन लौट चुके थे. यहां से बहुत ज्यादा लग रहा था कि टीम 300 तक ही पहुंच पाएगी, लेकिन नंबर पांच के क्रेग इरविन ने दोहरा शतक लगाया. नंबर सात के वेस्ली मधेवेरे ने शतकीय पारी खेली. 

इरविन ने 23 चौके और 2 छक्कों की मदद से 206* रनों की पारी खेली. मधेवेरे ने 2 चौके और 3 छक्के लगाकर 100* रन बनाए. दोनों ने छठे विकेट के लिए 208 (225 गेंद) रनों की साझेदारी की, जिससे स्कोर 500 के पार पहुंच गया. 

ड्रॉ हुआ मैच 

जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान का पहला टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ. मैच में तीन पारियां खेली गईं, तीनों ही पारियों में स्कोर 500+ ही देखने को मिला. जिम्बाब्वे ने 504 रन बनाए. जवाब में अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 514 रन स्कोर किए. फिर जिम्बाब्वे ने अपनी दूसरी पारी में 523 रन स्कोर किए और मैच ड्रॉ हो गया. 

 

यह भी पढ़ें: केन विलियमसन का रिटायरमेंट पर बड़ा खुलासा, विराट कोहली से हुई थी खास बातचीत

Published at : 10 Nov 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
World Record Zimbabwe Vs Afghanistan 1st Test
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