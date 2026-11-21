भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने भारटीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है. उन्होंने एक एक्टिव क्रिकेटर होते हुए राजनीति में कदम रखा है. चहल ने कुछ दिन पहले ही टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की थी, लेकिन वनडे और टी20 के लिए अभी भी उपलब्ध हैं. बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की नै कार्यकारिणी में स्पेशल इनवाइटी बनाए जाने की घोषणा की है.

भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की नई कार्यकारिणी में अलग-अलग प्रदेशों से कई लोगों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं. इस सूची में क्रिकेटर युजवेंद्र चहल का भी नाम शामिल है, जिन्हें दिल्ली प्रदेश से विशेष आमंत्रित सूची में रखा गया है. हालांकि चहल कब तक इस पद पर बने रहेंगे, या कब तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे, इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है.

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