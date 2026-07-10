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भारत में कब और कहां होगा बिग बैश लीग का डेब्यू मैच? तारीख, वेन्यू समेत सारी डिटेल सामने आई

Big Bash League Debut in India: ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग पहली बार भारत में मैच आयोजित करने जा रही है. जानिए यह पहला मैच भारत में कब और कहां खेला जाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 11:01 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग नया इतिहास लिखने को तैयार है. शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने घोषणा करते हुए बताया कि BBL 2026-27 सीजन का सबसे पहला मैच भारत में खेला जाएगा. उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में यह घोषणा की.

BBL भारत आ रहा है, यह लीग एक नया इतिहास लिखने जा रही है. पीएम मोदी ने भी कहा कि किसी भी स्पोर्ट लीग के लिए भारत में आकर इवेंट आयोजित करना बड़े पैमाने पर पहुंच और दर्शकों की संख्या की गारंटी देता है. इससे पहले BBL इतिहास रचे, उससे पहले जान लीजिए कि भारत में बिग बैश लीग का डेब्यू कब और कहां होगा?

भारत में BBL का डेब्यू, कब और कहां?

भारत में बिग बैश लीग का डेब्यू मैच इसी साल 12 दिसंबर को होगा. यह मैच चेन्नई स्थित एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जो चेपॉक के नाम से भी मशहूर है. भारत में होने वाले BBL के डेब्यू मैच में मेलबर्न रेनीगेड्स और पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम भिड़ेंगी.

यह इतिहास में पहली बार होगा जब बिग बैश लीग का कोई मैच ऑस्ट्रेलिया के बाहर खेला जाएगा. बिग बैश लीग के एग्जीक्यूटिव जनरल मैनेजर एलिस्टर डॉब्सन का कहना था कि BBL के प्रति नए ऑडियन्स को रिझाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से बाहर मैचों के आयोजन के अवसर तलाशे गए हैं.

2011 में हुई थी शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया ने साल 2011 में बिग बैश लीग की शुरुआत की थी और अब तक इसके 15 सीजन खेले जा चुके हैं. BBL की सबसे सफल टीम पर्थ स्कॉर्चर्स है, जिसने 6 बार ट्रॉफी जीती है और हालिया चैंपियन भी वही है. BBL 2025-26 के फाइनल में स्कॉर्चर्स ने सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेट से हराकर छठी बार ट्रॉफी जीती थी.

पर्थ के अलावा सिडनी सिक्सर्स (3) और ब्रिसबेन हीट (2) ही ऐसी टीम हैं, जिन्होंने एक से अधिक बार बिग बैश लीग का खिताब जीता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Jul 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
BBL Big Bash League BBL 2026-27
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