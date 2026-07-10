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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार के 3 सबसे बड़े गुनहगार, उपकप्तान बुरी तरह फेल

IND vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज हार के 3 सबसे बड़े गुनहगार, उपकप्तान बुरी तरह फेल

IND vs ENG T20: इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारतीय टीम पर 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. यहां जान लीजिए किन 3 खिलाड़ियों को भारत की हार का सबसे बड़ा गुनहगार माना जा सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Jul 2026 09:16 PM (IST)
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2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए एकदम नई टीम बनाने की रणनीति भारतीय मैनेजमेंट पर पूरी तरह उल्टी पड़ी है. सूर्यकुमार यादव को हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तानी सौंपना, लगातार नए खिलाड़ियों पर प्रयोग करना. ऐसे फैसलों का ही नतीजा है कि भारतीय टीम ना केवल इंग्लैंड बल्कि आयरलैंड से भी सीरीज 0-2 से हार गई. इंग्लैंड सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुका है.

भारतीय टीम को खासतौर पर बल्लेबाजी में लचर प्रदर्शन के लिए निशाने पर लिया जा रहा है. गेंदबाजी भी उच्च स्तरीय नहीं रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन बैटिंग साइड से हुआ है. यहां देख लीजिए उन 3 खिलाड़ियों की लिस्ट, जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार का सबसे बड़ा गुनहगार माना जा सकता है.

ईशान किशन

टेस्ट, वनडे या टी20, फॉर्मेट कोई भी हो, नंबर-3 की बल्लेबाजी पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है. अगर ओपनिंग बल्लेबाज फ्लॉप हो जाएं तो नंबर-3 को जिम्मेदारी लेनी होती है, लेकिन ईशान किशन इस जिम्मेदारी को उठाने में नाकाम रहे हैं. पहले मुकाबले में 'जीरो', फिर मैंचेस्टर में 49 रन बनाए. उसके बाद दोनों पारियों में उनका स्कोर घटता गया है. इंग्लैंड सीरीज की 4 पारियों में उन्होंने सिर्फ 66 रन बनाए हैं.

वैभव सूर्यवंशी/संजू सैमसन

अभिषेक शर्मा के अलावा दूसरे ओपनिंग स्लॉट पर जो भी आया है, इंग्लैंड के खिलाफ वह फ्लॉप हुआ है. पहले टी20 में संजू सैमसन खेले, जो सिर्फ एक रन बना पाए. वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को मौका मिला है. पूरा विश्व यह जानने को उतावला था कि वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर क्या IPL वाला धमाल मचा पाएंगे. अब तक 3 पारियों में उनके बैट से सिर्फ 42 रन निकले हैं.

यह भी पढ़ें: BCCI का बड़ा एलान, भारत बनाम नेपाल टी20 सीरीज का शेड्यूल जारी; देखें कब-कब खेले जाएंगे मैच

तिलक वर्मा

भारत की टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में आकर अपने कंधों पर जिम्मेदारी नहीं उठा पाए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की चार पारियों में उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा है. इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि तिलक कितनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. पूरी सीरीज में अब तक उन्होंने 17 के बेकार औसत से 51 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Jul 2026 09:16 PM (IST)
Tags :
India National Cricket Team IND VS ENG ISHAN KISHAN IND Vs ENG T20
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