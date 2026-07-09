'मीटिंग क्रिकेट जैसी, एजेंडा वनडे जैसा और...', भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते पर बोले PM मोदी

India-Australia Relations Like Cricket: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 देशों के दौरे पर हैं, जिसके दूसरे चरण में वह ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. उन्होंने दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल यानी खेल की राजधानी कहे जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में लोगों को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी ने क्रिकेट के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते को परिभाषित किया. उन्होंने कहा कि क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी कूटनीतिक भाषा है. इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट के अलग-अलग फॉर्मेट का उदाहरण देते हुए भी दोनों देशों के रिश्तों को बताया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने क्रिकेट के मैदान पर हमेशा ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है. वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेले गए कई ऐतिहासिक मैचों में जीत भी हासिल की है. फैंस को दोनों के बीच होने वाला क्रिकेट मैच देखना काफी पसंद आता है. इसी को रिलेट करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी बात रखी.

मीटिंग क्रिकेट जैसी, एजेंडा वनडे जैसा; PM मोदी

अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में खड़े हैं, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस होने के बाद मैच शुरू न करना."

#WATCH | Melbourne, Australia | PM Modi says, "Today, when we are in the world's sporting capital of Melbourne, to not talk about sports would like a cricket match not starting even after the toss. Cricket is the unique diplomatic language for India-Australia relations. This is… pic.twitter.com/HpvRwDY8z5 — ANI (@ANI) July 9, 2026

आगे उन्होंने क्रिकेट को लेकर कहा, "क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के अपने रिश्तों की कूटनीतिक भाषा है. इसलिए हमारी मीटिंग भी क्रिकेट जैसी लगती है, एजेंडा वनडे जैसा फोकस है, फैसले टी20 जितने तेज हैं और पार्टनरशिप टेस्ट जैसी लंबी और गहरी है. आने वाले समय में दोनों देशों में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ जैसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट आयोजित किए जाएंगे. इससे हमारा खेल संयोग बढ़ेगा ही, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी."

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगली सीरीज

फिलहाल शेड्यूल के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगली सीरीज जनवरी 2027 से मार्च के बीच खेली जाएगी. दोनों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज होगी. इस सीरीज के लिए कंगारू टीम भारत का दौरा करेगी.

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