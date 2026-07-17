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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? टीम इंडिया में ओपनर के लिए इन 4 खिलाड़ियों की दावेदारी मजबूत

कौन लेगा रोहित शर्मा की जगह? टीम इंडिया में ओपनर के लिए इन 4 खिलाड़ियों की दावेदारी मजबूत

Rohit Sharma Replacement in ODI as Opener: इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा वनडे रोहित शर्मा का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच हो सकता है. मैनेजमेंट के पास 4 विकल्प मौजूद हैं, जो बतौर ओपनर रोहित की जगह ले सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 17 Jul 2026 07:24 AM (IST)
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रोहित शर्मा टी20 और टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं, अब सिर्फ वनडे में टीम इंडिया के लिए खेलते हैं. लेकिन इस फॉर्मेट में भी वह पिछले कुछ समय से संघर्ष कर रहे हैं. पिछले साल ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद खेली 11 पारियों में उन्होंने 387 रन बनाए हैं, 35.18 का मामूली औसत रहा है. इस बीच इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार 19 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाला तीसरा वनडे रोहित का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच साबित हो सकता है. ऐसे में सवाल ये भी है कि बतौर ओपनर उनकी जगह कौन ले सकता है. देखें ऐसे 4 विकल्प, जो उनके स्थान पर फिट बैठते हैं.

ईशान किशन

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने पिछली वनडे सीरीज में शतक जड़ा था, वह ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी पहली गेंद से बड़ा प्रहार करते हुए अच्छी पारी खेल सकते हैं. उनके पास वनडे में अच्छा अनुभव है. उन्होंने 31 मैचों में 107 के स्ट्राइक रेट से 1093 रन बनाए हैं. बता दें कि ईशान के नाम वनडे में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने 2 साल बाद अफगानिस्तान के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में वापसी की थी, जिसमे 125 रनों की शानदार पारी खेली थी.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल की जगह लेने में सबसे आगे यशस्वी जायसवाल हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने इस फॉर्मेट में अच्छा किया है, वह रोहित ही की तरह बेखौफ खेलते हैं. अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी आखिरी पारी में उन्होंने 86 गेंदों में 110 रनों की कमाल पारी खेली थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था. हालांकि विराट कोहली के लौट आने से उनकी वनडे टीम में जगह नहीं बन पाई थी.

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साईं सुदर्शन

साईं सुदर्शन भी उस लिस्ट में हैं, जो बतौर ओपनर रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं. उनके पास अच्छी तकनीक है, जो मुश्किल समय में पारी को संभाल भी सकते हैं. वनडे में ऐसे प्लेयर का महत्त्व होता है, जो अच्छी गेंदों को सम्मान देना जानता हो. IPL में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए उन्होंने प्रभावित किया है.

अभिषेक शर्मा

टी20 में कदम रखते ही अभिषेक शर्मा कुछ महीनों में रैंकिंग में नंबर-1 पर आ गए थे, वह बैखौफ अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. अभिषेक के पास पॉवरप्ले का फायदा उठाने का हुनर है, जो वनडे में भी काम आ सकता है. वह भी एक विकल्प हैं, जिनपर मैनेजमेंट विचार कर सकता है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:24 AM (IST)
Tags :
India Vs England Odi Rohit SHarma YASHASVI JAISWAL Rohit Sharma Retirement ISHAN KISHAN
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