When And Where To Watch IND vs AUS 2nd T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच आज शुक्रवार, 31 अक्टूबर को खेला जाएगा. ये मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 बारिश में धुल गया था. भारत ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे, लेकिन बारिश ने आगे का खेल बिगाड़ दिया था. अब दोनों टीमें दूसरा टी20 मैच खेलने मेलबर्न के मैदान पर उतरेंगी.

कितने बजे शुरू होगा IND vs AUS दूसरा टी20?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच आज दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. मैच के शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले 1 बजकर 15 मिनट पर टॉस होगा. भारतीय की टी20 टीम कप्तान सूर्यकुमार यादव और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिच मार्श टॉस के लिए मैदान पर उतरेंगे.

फ्री में कहां देखें मैच?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 मैच टीवी पर फ्री में देखा जा सकता है. डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी. इसके साथ ही IND-AUS मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर भी ये मैच लाइव देखा जा सकता है.

किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखें लाइव?

ऑस्ट्रेलिया में चल रही भारत की इस सीरीज के सभी मैचों को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) एप या इसकी वेबसाइट पर भी लाइव देख सकते हैं.

टी20 सीरीज के लिए भारतीय स्क्वाड

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा.

टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड

मिच मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, जोश फिलिप, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, मैथ्यू कुहनेमन, जोश हेजलवुड, सीन एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट, बेन ड्वार्शुइस और तनवीर संघा.

यह भी पढ़ें

अभिषेक नायर बने KKR के हेड कोच, फिर MI के रहस्यमयी पोस्ट ने उड़ाए सबके होश; मुंबई छोड़ेंगे रोहित शर्मा!